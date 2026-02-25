https://ria.ru/20260225/gosduma-2076591240.html
В Госдуме предложили создать индекс дружелюбия школ
В Госдуме предложили создать индекс дружелюбия школ - РИА Новости, 25.02.2026
В Госдуме предложили создать индекс дружелюбия школ
Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" Ксения Горячева, Ярослав Самылин и вице-спикер ГД Владислав Даванков предложили создать "Индекс дружелюбия" школ,... РИА Новости, 25.02.2026
2026-02-25T11:53:00+03:00
2026-02-25T11:53:00+03:00
2026-02-25T12:32:00+03:00
общество
госдума рф
россия
школы
социальный навигатор
сн_образование
https://cdnn21.img.ria.ru/images/106649/95/1066499550_0:167:2000:1292_1920x0_80_0_0_58c708f2d78dca249bf6b23aad8f3bf2.jpg
https://ria.ru/20260222/minprosveschenie-2076106012.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/106649/95/1066499550_223:0:2000:1333_1920x0_80_0_0_e6fa21ee9a18cf7d1a2d85bdbebae85e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, госдума рф, россия, школы, социальный навигатор, сн_образование
Общество, Госдума РФ, Россия, Школы, Социальный навигатор, СН_Образование
В Госдуме предложили создать индекс дружелюбия школ
В Госдуме предложили создать "Индекс дружелюбия" для оценки атмосферы школ
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" Ксения Горячева, Ярослав Самылин и вице-спикер ГД Владислав Даванков предложили создать "Индекс дружелюбия" школ, отражающий уровень психологической безопасности и комфортности образовательной среды, на основе анонимных опросов среди обучающихся.
Соответствующее обращение на имя министра просвещения Сергея Кравцова имеется в распоряжении РИА Новости.
"Представляется целесообразным рассмотреть возможность проведения в общеобразовательных организациях ежегодных анонимных опросов среди обучающихся о распространенности травли, издевательств и конфликтов. На основе полученных данных возможно формирование сравнительного показателя — "Индекса дружелюбия" школы, отражающего уровень психологической безопасности и комфортности образовательной среды", - сказано в документе.
Депутаты уточнили, что сбор данных может осуществляться в электронном формате через "Госуслуги", что обеспечит анонимность, достоверность и сопоставимость информации.
Создание "Индекса дружелюбия", по мнению авторов, станет инструментом ранней диагностики и профилактики травли, позволит учащимся безопасно сообщать о проблемах, а органам власти — принимать проактивные меры по улучшению психологического климата в школах. Это, по их словам, особенно актуально в условиях кадрового дефицита педагогов-психологов и отсутствия возможности установления обязательных нормативов их штатной численности в каждой общеобразовательной организации.