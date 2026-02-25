В Госдуме предложили создать индекс дружелюбия школ

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" Ксения Горячева, Ярослав Самылин и вице-спикер ГД Владислав Даванков предложили создать "Индекс дружелюбия" школ, отражающий уровень психологической безопасности и комфортности образовательной среды, на основе анонимных опросов среди обучающихся.

Соответствующее обращение на имя министра просвещения Сергея Кравцова имеется в распоряжении РИА Новости.

"Представляется целесообразным рассмотреть возможность проведения в общеобразовательных организациях ежегодных анонимных опросов среди обучающихся о распространенности травли, издевательств и конфликтов. На основе полученных данных возможно формирование сравнительного показателя — "Индекса дружелюбия" школы, отражающего уровень психологической безопасности и комфортности образовательной среды", - сказано в документе.

Депутаты уточнили, что сбор данных может осуществляться в электронном формате через "Госуслуги", что обеспечит анонимность, достоверность и сопоставимость информации.