12:40 25.02.2026
https://ria.ru/20260225/google-2076603159.html
россия
google
технологии
россия, google, технологии
Россия, Google, Технологии
Суд оштрафовал Google почти на 23 миллиона рублей

Суд оштрафовал Google почти на 23 миллиона рублей за неудаление информации

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Таганский суд Москвы оштрафовал компанию Google суммарно на 22 миллиона 800 тысяч рублей за неудаление запрещенной информации, в том числе о VPN-сервисах , передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Таганский суд оштрафовал компанию Google по 6 эпизодам по статье 13.41 КоАП РФ.
"Признать Google LCC виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 13.41 КоАП РФ и назначить административный штраф в размере 3 миллионов 800 тысяч рублей", - огласила решение судья по одному из эпизодов.
Протоколы были составлены за неудаление запрещенной информации из сервисов поиска Google и приложения Google Play, в том числе о VPN-сервисах.
