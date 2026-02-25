https://ria.ru/20260225/google-2076603159.html
Суд оштрафовал Google почти на 23 миллиона рублей
Таганский суд Москвы оштрафовал компанию Google суммарно на 22 миллиона 800 тысяч рублей за неудаление запрещенной информации, в том числе о VPN-сервисах ,... РИА Новости, 25.02.2026
Суд оштрафовал Google почти на 23 миллиона рублей
Суд оштрафовал Google почти на 23 миллиона рублей за неудаление информации
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Таганский суд Москвы оштрафовал компанию Google суммарно на 22 миллиона 800 тысяч рублей за неудаление запрещенной информации, в том числе о VPN-сервисах , передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Таганский суд оштрафовал компанию Google по 6 эпизодам по статье 13.41 КоАП РФ.
"Признать Google LCC виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 13.41 КоАП РФ и назначить административный штраф в размере 3 миллионов 800 тысяч рублей", - огласила решение судья по одному из эпизодов.
Протоколы были составлены за неудаление запрещенной информации из сервисов поиска Google и приложения Google Play, в том числе о VPN-сервисах.