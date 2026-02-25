Рейтинг@Mail.ru
Билл Гейтс признался, что крутил романы с русскими женщинами
07:06 25.02.2026 (обновлено: 09:31 25.02.2026)
Билл Гейтс признался, что крутил романы с русскими женщинами
Билл Гейтс признался, что крутил романы с русскими женщинами - РИА Новости, 25.02.2026
Билл Гейтс признался, что крутил романы с русскими женщинами
Американский миллиардер и основатель Microsoft Билл Гейтс принес извинения сотрудникам своего фонда за контакты с финансистом Джеффри Эпштейном, сознавшись, что РИА Новости, 25.02.2026
билл гейтс, джеффри эпштейн, microsoft corporation, дональд трамп
В мире, США, Билл Гейтс, Джеффри Эпштейн, Microsoft Corporation, Нью-Йорк (город), Флорида, Вашингтон (штат), Дональд Трамп
Билл Гейтс признался, что крутил романы с русскими женщинами

Билл Гейтс признался, что будучи женатым крутил романы с русскими женщинами

© REUTERS / Denis BalibouseОснователь компании Microsoft Билл Гейтс
Основатель компании Microsoft Билл Гейтс - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
© REUTERS / Denis Balibouse
Основатель компании Microsoft Билл Гейтс. Архивное фото
МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Американский миллиардер и основатель Microsoft Билл Гейтс принес извинения сотрудникам своего фонда за контакты с финансистом Джеффри Эпштейном, сознавшись, что будучи женатым крутил романы в том числе с русскими женщинами, пишет Wall Street Journal.
"Гейтс извинился перед сотрудниками фонда Гейтса за <...> связи с <...> Эпштейном, признав, что допустил ошибки, которые бросили тень на благотворительную группу, но настаивая на том, что он не участвовал в преступлениях", — говорится в публикации.
Миллиардер признал также, что у него были отношения с двумя русскими женщинами.
"Я не делал ничего противозаконного. <...> Было огромной ошибкой проводить время с Эпштейном. <...> Я крутил романы на стороне, с русским игроком в бридж <...> и с русским ядерным физиком", — приводит газета его слова.
© REUTERS / House Oversight Committee DemocratsБилл Гейтс на фотографии из архивов Джеффри Эпштейна
Билл Гейтс на фотографии из архивов Джеффри Эпштейна - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
© REUTERS / House Oversight Committee Democrats
Билл Гейтс на фотографии из архивов Джеффри Эпштейна

Дело Эпштейна

В 2008 году финансист стал фигурантом дела о привлечении несовершеннолетних к занятию проституцией и изнасиловании. Он признал вину, заключил сделку со следствием и отбыл в тюрьме около 13 месяцев.
В июле 2019-го его арестовали повторно по обвинению в торговле детьми для сексуальной эксплуатации и сговоре для вовлечения в такую деятельность. По полученным данным, с 2002 по 2005 год Эпштейн вступал в интимные отношения с десятками девочек, которых принимал в резиденциях в Нью-Йорке и Флориде. Возраст некоторых пострадавших не превышал 14 лет.
В августе 2019-го он покончил с собой в тюремной камере. Его сообщницу Гислейн Максвелл приговорили к 20 годам лишения свободы.
Общественный интерес к этому делу значительно возрос в прошлом году, когда в свободном доступе оказались около 20 тысяч страниц электронной переписки финансиста, а также фото известных людей, включая Дональда Трампа, экс-главу Белого дома Билла Клинтона, бывшего британского посла в Вашингтоне Питера Мандельсона, режиссера Вуди Аллена, певца Майкла Джексона, предпринимателя Ричарда Брэнсона, брата короля Великобритании Карла III Эндрю и других.
Публикация финального архива материалов 30 января пролила свет на детали отношений основателя Microsoft с финансистом. В документах есть сведения о попытках Гейтса скрыть интимные связи с некими девушками, а также данные о тайном использовании медицинских препаратов для лечения последствий этих контактов.
