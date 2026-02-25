Билл Гейтс признался, что крутил романы с русскими женщинами

МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Американский миллиардер и основатель Microsoft Билл Гейтс принес извинения сотрудникам своего фонда за контакты с финансистом Джеффри Эпштейном, сознавшись, что будучи женатым крутил романы в том числе с русскими женщинами, пишет Американский миллиардер и основатель Microsoft Билл Гейтс принес извинения сотрудникам своего фонда за контакты с финансистом Джеффри Эпштейном, сознавшись, что будучи женатым крутил романы в том числе с русскими женщинами, пишет Wall Street Journal

Гейтс извинился перед сотрудниками фонда Гейтса за <...> связи с <...> Эпштейном, признав, что допустил ошибки, которые бросили тень на благотворительную группу, но настаивая на том, что он не участвовал в преступлениях", — говорится в публикации.

Миллиардер признал также, что у него были отношения с двумя русскими женщинами.

"Я не делал ничего противозаконного. <...> Было огромной ошибкой проводить время с Эпштейном . <...> Я крутил романы на стороне, с русским игроком в бридж <...> и с русским ядерным физиком", — приводит газета его слова.

© REUTERS / House Oversight Committee Democrats Билл Гейтс на фотографии из архивов Джеффри Эпштейна

Дело Эпштейна

В 2008 году финансист стал фигурантом дела о привлечении несовершеннолетних к занятию проституцией и изнасиловании. Он признал вину, заключил сделку со следствием и отбыл в тюрьме около 13 месяцев.

В июле 2019-го его арестовали повторно по обвинению в торговле детьми для сексуальной эксплуатации и сговоре для вовлечения в такую деятельность. По полученным данным, с 2002 по 2005 год Эпштейн вступал в интимные отношения с десятками девочек, которых принимал в резиденциях в Нью-Йорке Флориде . Возраст некоторых пострадавших не превышал 14 лет.

В августе 2019-го он покончил с собой в тюремной камере. Его сообщницу Гислейн Максвелл приговорили к 20 годам лишения свободы.