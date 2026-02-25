Глава Европарламента признала, что программа SAFE "не удалась"

ЛОНДОН, 25 фев - РИА Новости. Глава Европарламента Роберта Метсола признала, что европейская программа по закупке оружия SAFE "не совсем удалась", и отметила, что в следующий раз потребуется более качественный процесс переговоров.
"Касаемо SAFE, пока она у нас не совсем получилась. Окно (кредитования – ред.) все еще маленькое. Заглядывая вперед, я пока его не закрываю. Возможно, оно понадобится для второй программы, которую можно сделать более приемлемой через более качественные переговоры", - сказала Метсола, выступая на мероприятии в британском аналитическом центре Чатем-Хаус.
SAFE (Security Action for Europe) - это программа Европейского союза по обороне, которая по сути является механизмом выдачи низкопроцентных долгосрочных кредитов странам ЕС для укрепления их военной и стратегической инфраструктуры, закупки вооружений, развития кибер- и оборонных технологий.
В прошлом году переговоры ЕС и Великобритании о британском участии в SAFE зашли в тупик из-за разногласий об уровне финансового участия Великобритании, а также о минимальной обязательной доле произведенных в ЕС компонентов вооружений. В ноябре агентство Блумберг со ссылкой на источники передавало, что власти Великобритании отказались выплатить сумму от 4 до 6,5 миллиарда евро, которую ранее требовала Еврокомиссия, за доступ к кредитному инструменту.