22:30 25.02.2026
Глава ЕП признала зависимость ЕС от других стран в области безопасности
© AP Photo / Jean-Francois BadiasПрезидент Европейского парламента Роберта Метсола
Президент Европейского парламента Роберта Метсола - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
© AP Photo / Jean-Francois Badias
Президент Европейского парламента Роберта Метсола . Архивное фото
ЛОНДОН, 25 фев - РИА Новости. Глава Европарламента Роберта Метсола, выступая в Лондоне, признала, что страны ЕС в течение десятилетий "чрезмерно зависели от других" в области безопасности и призвала к большему сотрудничеству между Лондоном и Брюсселем.
"Десятилетия чрезмерной зависимости от других и зонтик безопасности не просто породили самоуспокоение. Они привели к формированию некоторых довольно вредных привычек. В наш оборонно-промышленный потенциал вкладывалось недостаточно средств. Промышленная координация была слабой. Мы дублировали работу в слишком многих областях и оставляли слишком много пробелов в других", - сказала Метсола, выступая на мероприятии британской НПО Chatham House.
Он подчеркнула, что на этом фоне ЕС и Великобритания нуждаются во взаимном сотрудничестве в области безопасности и призвала больше работать сообща.
"Существует много аспектов, по которым мы можем и должны продолжать развивать диалог, например, по поводу возможного участия Соединенного Королевства в программе (кредитной ЕС по закупке вооружений – ред.) SAFE. Европейский союз в этом отношении открыт для переговоров", - добавила она.
SAFE (Security Action for Europe) - это программа Европейского союза по обороне, которая по сути является механизмом выдачи низкопроцентных долгосрочных кредитов странам ЕС для укрепления их военной и стратегической инфраструктуры, закупки вооружений, развития кибер- и оборонных технологий.
В прошлом году переговоры ЕС и Великобритании о британском участии в SAFE зашли в тупик из-за разногласий об уровне финансового участия Великобритании, а также о минимальной обязательной доле произведенных в ЕС компонентов вооружений. В ноябре агентство Блумберг со ссылкой на источники передавало, что власти Великобритании отказались выплатить сумму от 4 до 6,5 миллиарда евро, которую ранее требовала Еврокомиссия, за доступ к кредитному инструменту.
