Глава ЕП признала зависимость ЕС от других стран в области безопасности

ЛОНДОН, 25 фев - РИА Новости. Глава Европарламента Роберта Метсола, выступая в Лондоне, признала, что страны ЕС в течение десятилетий "чрезмерно зависели от других" в области безопасности и призвала к большему сотрудничеству между Лондоном и Брюсселем.

"Десятилетия чрезмерной зависимости от других и зонтик безопасности не просто породили самоуспокоение. Они привели к формированию некоторых довольно вредных привычек. В наш оборонно-промышленный потенциал вкладывалось недостаточно средств. Промышленная координация была слабой. Мы дублировали работу в слишком многих областях и оставляли слишком много пробелов в других", - сказала Метсола , выступая на мероприятии британской НПО Chatham House.

Он подчеркнула, что на этом фоне ЕС Великобритания нуждаются во взаимном сотрудничестве в области безопасности и призвала больше работать сообща.

"Существует много аспектов, по которым мы можем и должны продолжать развивать диалог, например, по поводу возможного участия Соединенного Королевства в программе (кредитной ЕС по закупке вооружений – ред.) SAFE. Европейский союз в этом отношении открыт для переговоров", - добавила она.

SAFE (Security Action for Europe) - это программа Европейского союза по обороне, которая по сути является механизмом выдачи низкопроцентных долгосрочных кредитов странам ЕС для укрепления их военной и стратегической инфраструктуры, закупки вооружений, развития кибер- и оборонных технологий.