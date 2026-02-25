https://ria.ru/20260225/evropa-2076760844.html
Глава ЕП признала зависимость ЕС от других стран в области безопасности
Глава ЕП признала зависимость ЕС от других стран в области безопасности - РИА Новости, 25.02.2026
Глава ЕП признала зависимость ЕС от других стран в области безопасности
Глава Европарламента Роберта Метсола, выступая в Лондоне, признала, что страны ЕС в течение десятилетий "чрезмерно зависели от других" в области безопасности и... РИА Новости, 25.02.2026
2026-02-25T22:30:00+03:00
2026-02-25T22:30:00+03:00
2026-02-25T22:30:00+03:00
в мире
великобритания
лондон
брюссель
роберта метсола
евросоюз
европарламент
еврокомиссия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/09/1850828408_0:23:3072:1751_1920x0_80_0_0_4980b83b309fa2b5df847b02a21e05df.jpg
https://ria.ru/20260225/ukraina-2076754321.html
https://ria.ru/20260225/sanktsii-2076732471.html
великобритания
лондон
брюссель
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/09/1850828408_336:0:3067:2048_1920x0_80_0_0_c43b8a807b20b9a0cfd5cbbcf5eaf52e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, великобритания, лондон, брюссель, роберта метсола, евросоюз, европарламент, еврокомиссия
В мире, Великобритания, Лондон, Брюссель, Роберта Метсола, Евросоюз, Европарламент, Еврокомиссия
Глава ЕП признала зависимость ЕС от других стран в области безопасности
Глава ЕП Метсола признала зависимость ЕС от других стран в области безопасности
ЛОНДОН, 25 фев - РИА Новости. Глава Европарламента Роберта Метсола, выступая в Лондоне, признала, что страны ЕС в течение десятилетий "чрезмерно зависели от других" в области безопасности и призвала к большему сотрудничеству между Лондоном и Брюсселем.
"Десятилетия чрезмерной зависимости от других и зонтик безопасности не просто породили самоуспокоение. Они привели к формированию некоторых довольно вредных привычек. В наш оборонно-промышленный потенциал вкладывалось недостаточно средств. Промышленная координация была слабой. Мы дублировали работу в слишком многих областях и оставляли слишком много пробелов в других", - сказала Метсола
, выступая на мероприятии британской НПО Chatham House.
Он подчеркнула, что на этом фоне ЕС
и Великобритания
нуждаются во взаимном сотрудничестве в области безопасности и призвала больше работать сообща.
"Существует много аспектов, по которым мы можем и должны продолжать развивать диалог, например, по поводу возможного участия Соединенного Королевства в программе (кредитной ЕС по закупке вооружений – ред.) SAFE. Европейский союз в этом отношении открыт для переговоров", - добавила она.
SAFE (Security Action for Europe) - это программа Европейского союза по обороне, которая по сути является механизмом выдачи низкопроцентных долгосрочных кредитов странам ЕС для укрепления их военной и стратегической инфраструктуры, закупки вооружений, развития кибер- и оборонных технологий.
В прошлом году переговоры ЕС и Великобритании о британском участии в SAFE зашли в тупик из-за разногласий об уровне финансового участия Великобритании, а также о минимальной обязательной доле произведенных в ЕС компонентов вооружений. В ноябре агентство Блумберг со ссылкой на источники передавало, что власти Великобритании отказались выплатить сумму от 4 до 6,5 миллиарда евро, которую ранее требовала Еврокомиссия
, за доступ к кредитному инструменту.