Рейтинг@Mail.ru
Экс-глава минфина США покинул Гарвард из-за связей с Эпштейном - РИА Новости, 25.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:41 25.02.2026
https://ria.ru/20260225/epshteyn-2076766421.html
Экс-глава минфина США покинул Гарвард из-за связей с Эпштейном
Экс-глава минфина США покинул Гарвард из-за связей с Эпштейном - РИА Новости, 25.02.2026
Экс-глава минфина США покинул Гарвард из-за связей с Эпштейном
Бывший президент Гарвардского университета и экс-министр финансов США Ларри Саммерс объявил, что покинет все преподавательские и академические должности в... РИА Новости, 25.02.2026
2026-02-25T23:41:00+03:00
2026-02-25T23:41:00+03:00
в мире
сша
джеффри эпштейн
министерство финансов сша
гарвардский университет
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/02/2071784761_0:196:3072:1924_1920x0_80_0_0_65f3090a0d362a70014bdd39c10d017e.jpg
https://ria.ru/20260225/epshteyn-2076697981.html
https://ria.ru/20260225/epshteyn-2076642968.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/02/2071784761_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_5482e96eedae2e6c06b76f39269d62a1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, джеффри эпштейн, министерство финансов сша, гарвардский университет
В мире, США, Джеффри Эпштейн, Министерство финансов США, Гарвардский университет
Экс-глава минфина США покинул Гарвард из-за связей с Эпштейном

Harvard Crimson: экс-глава минфина США покинул Гарвард из-за связей с Эпштейном

© AP Photo / Jon ElswickДокументы, опубликованные Министерством юстиции США по делу Джеффри Эпштейна
Документы, опубликованные Министерством юстиции США по делу Джеффри Эпштейна - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
© AP Photo / Jon Elswick
Документы, опубликованные Министерством юстиции США по делу Джеффри Эпштейна. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Бывший президент Гарвардского университета и экс-министр финансов США Ларри Саммерс объявил, что покинет все преподавательские и академические должности в Гарварде на фоне скандала из-за его многолетних контактов с финансистом Джеффри Эпштейном, следует из публикации газеты вуза Harvard Crimson.
В ноябре 2025 года Harvard Crimson сообщила, что учебное заведение начинает собственное расследование в отношении Саммерса после того, как были обнародованы документы, согласно которым он обсуждал с Эпштейном внебрачную связь.
Документы, опубликованные Министерством юстиции США по делу Джеффри Эпштейна - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
Нобелевский лауреат оставил пост в университете из-за связи с Эпштейном
Вчера, 17:16
По данным газеты, Саммерс оставит пост университетского профессора, а также должность содиректора Центра бизнеса и государственного управления при Школе управления имени Кеннеди. До конца учебного года он останется в отпуске и не будет вести занятия и принимать новых аспирантов.
В письме университетскому изданию Саммерс назвал решение об уходе "трудным" и заявил, что остается "благодарен тысячам студентов и коллег", с которыми ему посчастливилось учиться и работать с тех пор, как он пришел в Гарвард аспирантом 50 лет назад.
"Будучи свободным от формальных обязанностей, как почетный президент и вышедший на пенсию профессор я рассчитываю со временем сосредоточиться на исследованиях, аналитике и комментариях по широкому кругу глобальных экономических вопросов", - добавил он.
Ранее газета Financial Times публиковала заявление Саммерса на фоне обнародования скандальных документов. В нем бывший министр финансов США и экс-руководитель Гарварда сообщил о своем намерении отказаться от публичных обязательств, оставшись лишь преподавателем.
В 2019 году Эпштейну в США были предъявлены обвинения в торговле несовершеннолетними с целью сексуальной эксплуатации, в июле того же года он скончался в тюрьме, следствие пришло к выводу о самоубийстве. Заместитель генпрокурора США Тодд Бланш 30 января объявил о завершении публикации материалов по делу Эпштейна. Общий объем обнародованных данных превысил 3,5 миллиона файлов.
Документы, опубликованные Министерством юстиции США по делу Джеффри Эпштейна - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
СМИ: в тайнике Эпштейна нашли руководства по секс-рабству
Вчера, 14:15
 
В миреСШАДжеффри ЭпштейнМинистерство финансов СШАГарвардский университет
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала