Экс-глава минфина США покинул Гарвард из-за связей с Эпштейном

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Бывший президент Гарвардского университета и экс-министр финансов США Ларри Саммерс объявил, что покинет все преподавательские и академические должности в Гарварде на фоне скандала из-за его многолетних контактов с финансистом Джеффри Эпштейном, следует из публикации газеты вуза Harvard Crimson

В ноябре 2025 года Harvard Crimson сообщила, что учебное заведение начинает собственное расследование в отношении Саммерса после того, как были обнародованы документы, согласно которым он обсуждал с Эпштейном внебрачную связь.

По данным газеты, Саммерс оставит пост университетского профессора, а также должность содиректора Центра бизнеса и государственного управления при Школе управления имени Кеннеди. До конца учебного года он останется в отпуске и не будет вести занятия и принимать новых аспирантов.

В письме университетскому изданию Саммерс назвал решение об уходе "трудным" и заявил, что остается "благодарен тысячам студентов и коллег", с которыми ему посчастливилось учиться и работать с тех пор, как он пришел в Гарвард аспирантом 50 лет назад.

"Будучи свободным от формальных обязанностей, как почетный президент и вышедший на пенсию профессор я рассчитываю со временем сосредоточиться на исследованиях, аналитике и комментариях по широкому кругу глобальных экономических вопросов", - добавил он.

Ранее газета Financial Times публиковала заявление Саммерса на фоне обнародования скандальных документов. В нем бывший министр финансов США и экс-руководитель Гарварда сообщил о своем намерении отказаться от публичных обязательств, оставшись лишь преподавателем.