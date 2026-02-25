Рейтинг@Mail.ru
СМИ: в тайнике Эпштейна нашли руководства по секс-рабству - РИА Новости, 25.02.2026
14:15 25.02.2026
https://ria.ru/20260225/epshteyn-2076642968.html
СМИ: в тайнике Эпштейна нашли руководства по секс-рабству
Руководства по секс-рабству и фотографии обнаженных женщин нашли в одной из секретных камер хранения американского финансиста Джеффри Эпштейна в Палм-Бич во... РИА Новости, 25.02.2026
СМИ: в тайнике Эпштейна нашли руководства по секс-рабству

Telegraph: в тайнике Эпштейна нашли руководства по секс-рабству

© AP Photo / Jon ElswickДокументы, опубликованные Министерством юстиции США по делу Джеффри Эпштейна
Документы, опубликованные Министерством юстиции США по делу Джеффри Эпштейна - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
© AP Photo / Jon Elswick
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Руководства по секс-рабству и фотографии обнаженных женщин нашли в одной из секретных камер хранения американского финансиста Джеффри Эпштейна в Палм-Бич во Флориде, пишет газета Telegraph со ссылкой на документы по описи.
Ранее газета писала, что Эпштейн прятал фотографии, компьютеры, носители информации и другие личные вещи в нескольких тайниках в США. Речь идет о как минимум шести ячейках в разных штатах.
"В арендованном Джеффри Эпштейном секретном складском помещении хранились компьютеры, видеокассеты, руководства по сексуальному рабству и фотографии обнаженных женщин", - говорится в материале.
Отмечается, что речь идет о двух пособиях по "эротическому рабству и доминированию". Предполагается, что на фотографиях изображены жертвы Эпштейна. Издание пишет, что видеокассеты и DVD-диски содержали эротический контент с участием подростков.
По данным газеты, были также обнаружены 29 адресных книг, десятки порнографических журналов, а также трехстраничный список массажисток во Флориде.
Кроме того, в тайнике были спрятаны секс-игрушки, массажеры для тела и женское нижнее белье, более двух тысяч долларов наличными, разрешение на скрытое ношение оружия и пропуск в Гарвардский университет.
В 2019 году Эпштейну в США были предъявлены обвинения в торговле несовершеннолетними с целью сексуальной эксплуатации, в июле того же года он скончался в тюрьме, следствие пришло к выводу о самоубийстве. Заместитель генпрокурора США Тодд Бланш 30 января объявил о завершении публикации материалов по делу Эпштейна. Общий объем обнародованных данных превысил 3,5 миллиона файлов.
