СМИ: в тайнике Эпштейна нашли руководства по секс-рабству

Отмечается, что речь идет о двух пособиях по "эротическому рабству и доминированию". Предполагается, что на фотографиях изображены жертвы Эпштейна. Издание пишет, что видеокассеты и DVD-диски содержали эротический контент с участием подростков.

В 2019 году Эпштейну в США были предъявлены обвинения в торговле несовершеннолетними с целью сексуальной эксплуатации, в июле того же года он скончался в тюрьме, следствие пришло к выводу о самоубийстве. Заместитель генпрокурора США Тодд Бланш 30 января объявил о завершении публикации материалов по делу Эпштейна. Общий объем обнародованных данных превысил 3,5 миллиона файлов.