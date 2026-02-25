https://ria.ru/20260225/epshteyn-2076642968.html
СМИ: в тайнике Эпштейна нашли руководства по секс-рабству
СМИ: в тайнике Эпштейна нашли руководства по секс-рабству - РИА Новости, 25.02.2026
СМИ: в тайнике Эпштейна нашли руководства по секс-рабству
Руководства по секс-рабству и фотографии обнаженных женщин нашли в одной из секретных камер хранения американского финансиста Джеффри Эпштейна в Палм-Бич во... РИА Новости, 25.02.2026
2026-02-25T14:15:00+03:00
2026-02-25T14:15:00+03:00
2026-02-25T14:15:00+03:00
в мире
флорида
сша
джеффри эпштейн
гарвардский университет
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/11/2074886413_0:124:3072:1851_1920x0_80_0_0_3d42d4b3d757528c59185d2a9a7ab41e.jpg
https://ria.ru/20260225/britanija-2076525920.html
https://ria.ru/20260224/yagland-2076462783.html
флорида
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/11/2074886413_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8f2ea4de96a605c821ee4cd1301b2f3d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, флорида, сша, джеффри эпштейн, гарвардский университет
В мире, Флорида, США, Джеффри Эпштейн, Гарвардский университет
СМИ: в тайнике Эпштейна нашли руководства по секс-рабству
Telegraph: в тайнике Эпштейна нашли руководства по секс-рабству
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости.
Руководства по секс-рабству и фотографии обнаженных женщин нашли в одной из секретных камер хранения американского финансиста Джеффри Эпштейна в Палм-Бич во Флориде, пишет газета Telegraph
со ссылкой на документы по описи.
Ранее газета писала, что Эпштейн
прятал фотографии, компьютеры, носители информации и другие личные вещи в нескольких тайниках в США
. Речь идет о как минимум шести ячейках в разных штатах.
"В арендованном Джеффри Эпштейном секретном складском помещении хранились компьютеры, видеокассеты, руководства по сексуальному рабству и фотографии обнаженных женщин", - говорится в материале.
Отмечается, что речь идет о двух пособиях по "эротическому рабству и доминированию". Предполагается, что на фотографиях изображены жертвы Эпштейна. Издание пишет, что видеокассеты и DVD-диски содержали эротический контент с участием подростков.
По данным газеты, были также обнаружены 29 адресных книг, десятки порнографических журналов, а также трехстраничный список массажисток во Флориде
.
Кроме того, в тайнике были спрятаны секс-игрушки, массажеры для тела и женское нижнее белье, более двух тысяч долларов наличными, разрешение на скрытое ношение оружия и пропуск в Гарвардский университет
.
В 2019 году Эпштейну в США были предъявлены обвинения в торговле несовершеннолетними с целью сексуальной эксплуатации, в июле того же года он скончался в тюрьме, следствие пришло к выводу о самоубийстве. Заместитель генпрокурора США Тодд Бланш 30 января объявил о завершении публикации материалов по делу Эпштейна. Общий объем обнародованных данных превысил 3,5 миллиона файлов.