В Госдуме обратились к Дурову с призывом

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов призвал основателя Telegram Павла Дурова оказать содействие России в борьбе с терроризмом.

Ранее в статье "Российской газеты" со ссылкой на ФСБ России сообщалось, что действия Дурова расследуются в рамках дела о содействии терроризму. Комментируя статью, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил журналистам, что в мессенджере фиксируется большое количество контента, которое потенциально может представлять опасность для страны, однако администрация платформы не сотрудничает с властями РФ.

"В России его ( основателя Telegram Павла Дурова - ред.) уважают. Пускай он уважает граждан, пускай окажет содействие нашей стране в борьбе с терроризмом. Я считаю, это правильная абсолютно позиция", - сказал Свинцов журналистам.