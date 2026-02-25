https://ria.ru/20260225/durov-2076629646.html
В Госдуме обратились к Дурову с призывом
Зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов призвал основателя Telegram Павла Дурова оказать... РИА Новости, 25.02.2026
В Госдуме обратились к Дурову с призывом
В Госдуме призвали Дурова оказать содействие России в борьбе с терроризмом
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов призвал основателя Telegram Павла Дурова оказать содействие России в борьбе с терроризмом.
Ранее в статье "Российской газеты" со ссылкой на ФСБ России сообщалось, что действия Дурова расследуются в рамках дела о содействии терроризму. Комментируя статью, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил журналистам, что в мессенджере фиксируется большое количество контента, которое потенциально может представлять опасность для страны, однако администрация платформы не сотрудничает с властями РФ.
"В России его ( основателя Telegram Павла Дурова - ред.) уважают. Пускай он уважает граждан, пускай окажет содействие нашей стране в борьбе с терроризмом. Я считаю, это правильная абсолютно позиция", - сказал Свинцов журналистам.
Парламентарий отметил, что Россия является заметным рынком для компании Telegram. Он добавил, что граждане РФ относятся к Дурову с уважением, поэтому, по мнению Свинцова, Дурову следует уважать граждан той страны, где он родился.