Дмитриев прокомментировал извинения Гейтса за измены - РИА Новости, 25.02.2026
21:49 25.02.2026
https://ria.ru/20260225/dmitriev-2076753157.html
Дмитриев прокомментировал извинения Гейтса за измены
Дмитриев прокомментировал извинения Гейтса за измены - РИА Новости, 25.02.2026
Дмитриев прокомментировал извинения Гейтса за измены
Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев прокомментировал извинения РИА Новости, 25.02.2026
2026-02-25T21:49:00+03:00
2026-02-25T21:49:00+03:00
россия
кирилл дмитриев
билл гейтс
джеффри эпштейн
российский фонд прямых инвестиций
россия
россия, кирилл дмитриев, билл гейтс, джеффри эпштейн, российский фонд прямых инвестиций
Россия, Кирилл Дмитриев, Билл Гейтс, Джеффри Эпштейн, Российский фонд прямых инвестиций
Дмитриев прокомментировал извинения Гейтса за измены

Глава РФПИ Дмитриев прокомментировал извинения Гейтса за измены

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев прокомментировал извинения миллиардера и основателя Microsoft Билла Гейтса за измены.
"Прилагаются ли извинения за планирование пандемии и тайную монополизацию рынка доступа к вакцинам?" - написал Дмитриев в соцсети X.
Ранее Дмитриев призвал расследовать работу Гейтса над вакцинами после публикации материалов по делу скандально известного американского финансиста Джеффри Эпштейна и отметил, что фонд миллиардера продвигал некачественные вакцины и препятствовал использованию наилучших, которые могли бы спасти жизни.
Как сообщила в среду газета Wall Street Journal, Гейтс извинился перед сотрудниками своего фонда за связи с Эпштейном, признав, что будучи женатым крутил романы, в том числе с русскими женщинами.
Билл Гейтс признался, что крутил романы с русскими женщинами
РоссияКирилл ДмитриевБилл ГейтсДжеффри ЭпштейнРоссийский фонд прямых инвестиций
 
 
