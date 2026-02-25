Дмитриев прокомментировал освобождение Мандельсона под залог

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что экс-посла Великобритании в США Питера Мандельсона, ранее задержанного на фоне связей со скандальным американским финансистом Джеффри Эпштейном, отпустили под залог в стране, благосклонной к педофилам.