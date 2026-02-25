Рейтинг@Mail.ru
Дмитриев прокомментировал освобождение Мандельсона под залог - РИА Новости, 25.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:08 25.02.2026
https://ria.ru/20260225/dmitriev-2076528601.html
Дмитриев прокомментировал освобождение Мандельсона под залог
Дмитриев прокомментировал освобождение Мандельсона под залог - РИА Новости, 25.02.2026
Дмитриев прокомментировал освобождение Мандельсона под залог
Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что экс-посла... РИА Новости, 25.02.2026
2026-02-25T02:08:00+03:00
2026-02-25T02:08:00+03:00
в мире
великобритания
сша
россия
джеффри эпштейн
кирилл дмитриев
гордон браун
российский фонд прямых инвестиций
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/04/1735572481_0:59:3070:1786_1920x0_80_0_0_e12278f7bc6acdbaf59134cb59bb291c.jpg
https://ria.ru/20260214/epshteyn-2074367793.html
https://ria.ru/20260205/starmer-2072546863.html
великобритания
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/04/1735572481_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_94fa209f129b77b8f2a1421f0a073740.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, великобритания, сша, россия, джеффри эпштейн, кирилл дмитриев, гордон браун, российский фонд прямых инвестиций
В мире, Великобритания, США, Россия, Джеффри Эпштейн, Кирилл Дмитриев, Гордон Браун, Российский фонд прямых инвестиций
Дмитриев прокомментировал освобождение Мандельсона под залог

Дмитриев: Мандельсона отпустили под залог в стране, благосклонной к педофилам

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкГенеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев
Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что экс-посла Великобритании в США Питера Мандельсона, ранее задержанного на фоне связей со скандальным американским финансистом Джеффри Эпштейном, отпустили под залог в стране, благосклонной к педофилам.
Ранее полиция Лондона сообщила, что Мандельсон отпущен под залог после того как в понедельник был задержан на фоне связей с Эпштейном.
Документы, опубликованные Министерством юстиции США по делу Джеффри Эпштейна - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
Помощник Мандельсона отправлял Эйпштейну его речи до оглашения, пишут СМИ
14 февраля, 12:26
"Связанный с Эпштейном Мандельсон освобожден под залог в Великобритании, стране, благосклонной к педофилам", - написал Дмитриев в социальной сети X.
После публикации последней партии файлов по делу Эпштейна минюстом США британские СМИ выяснили, что Мандельсон в 2009 году, будучи министром по делам бизнеса в правительстве премьер-министра Гордона Брауна, переслал внутренний документ правительства Великобритании Эпштейну. Британская полиция начала уголовное расследование в отношении Мандельсона из-за пересылки документа.
Кир Стармер - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
Стармер публично извинился за назначение Мандельсона послом в США
5 февраля, 18:41
 
В миреВеликобританияСШАРоссияДжеффри ЭпштейнКирилл ДмитриевГордон БраунРоссийский фонд прямых инвестиций
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала