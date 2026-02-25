Рейтинг@Mail.ru
В СК рассказали о поисках девочки, пропавшей в Смоленске
09:41 25.02.2026
В СК рассказали о поисках девочки, пропавшей в Смоленске
Следователи опрашивают соседей и одноклассников пропавшей в Смоленске девочки в рамках расследования ее исчезновения, сообщила РИА Новости представитель СУСК по РИА Новости, 25.02.2026
происшествия, смоленская область, смоленск, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Смоленская область, Смоленск, Следственный комитет России (СК РФ)
Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
ЯРОСЛАВЛЬ, 25 фев - РИА Новости. Следователи опрашивают соседей и одноклассников пропавшей в Смоленске девочки в рамках расследования ее исчезновения, сообщила РИА Новости представитель СУСК по Смоленской области.
"Опрашивались и опрашиваются соседи, одноклассники", - рассказала собеседница.
По данным прокуратуры и СУСК Смоленской области, девятилетняя девочка пошла выгуливать своего той-терьера около 8.00 мск во вторник и не вернулась, собака пришла домой одна. Развернуты масштабные поиски. СУСК возбудило уголовное дело для установления обстоятельств исчезновения ребенка. В правоохранительных органах региона рассказали РИА Новости, что девочка ранее не убегала из дома, гулять с собакой она пошла, не взяв телефон. В силовых структурах региона уточнили РИА Новости, что на данный момент отрабатываются все версии исчезновения ребенка, единой версии пока нет.
Река Днепр и Кафедральный собор Успения Пресвятой Богородицы в Смоленске - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
Собака пропавшей в Смоленске девочки не поможет в поиске, считает кинолог
24 февраля, 22:38
 
ПроисшествияСмоленская областьСмоленскСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
