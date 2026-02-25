В СК рассказали о поисках девочки, пропавшей в Смоленске

По данным прокуратуры и СУСК Смоленской области, девятилетняя девочка пошла выгуливать своего той-терьера около 8.00 мск во вторник и не вернулась, собака пришла домой одна. Развернуты масштабные поиски. СУСК возбудило уголовное дело для установления обстоятельств исчезновения ребенка. В правоохранительных органах региона рассказали РИА Новости, что девочка ранее не убегала из дома, гулять с собакой она пошла, не взяв телефон. В силовых структурах региона уточнили РИА Новости, что на данный момент отрабатываются все версии исчезновения ребенка, единой версии пока нет.