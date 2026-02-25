Дегтярев заявил, что Россия будет выгрызать свое место в спорте

"В Тбилиси поднялся российский флаг, звучал наш гимн на первенстве по фехтованию. Процесс идет, везде будем. Выгрызать свое место, которое по закону за Россией, и это место потом и кровью зарабатывалось еще со времен Российской империи. В этом году мы празднуем 115 лет Олимпийского комитета. Представляете, в 1911 году в Санкт-Петербурге был основан Российский олимпийский комитет. И сейчас мы прямо хлопнем дверью – не дождутся", - сказал Дегтярев журналистам.