Дегтярев заявил, что Россия будет выгрызать свое место в спорте
Дегтярев заявил, что Россия будет выгрызать свое место в спорте - РИА Новости Спорт, 25.02.2026
Дегтярев заявил, что Россия будет выгрызать свое место в спорте
Министр спорта, председатель Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев заявил, российская сторона будет "выгрызать" свое место в международном спорте,... РИА Новости Спорт, 25.02.2026
2026-02-25T16:36:00+03:00
2026-02-25T16:36:00+03:00
2026-02-25T16:36:00+03:00
михаил дегтярев
олимпийский комитет россии (окр)
международный олимпийский комитет (мок)
олимпийские игры
михаил дегтярев, олимпийский комитет россии (окр), международный олимпийский комитет (мок), олимпийские игры
Михаил Дегтярев, Олимпийский комитет России (ОКР), Международный олимпийский комитет (МОК), Олимпийские игры
Дегтярев заявил, что Россия будет выгрызать свое место в спорте
Дегтярев: будем выгрызать место в спорте, которое России по закону принадлежит
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Министр спорта, председатель Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев заявил, российская сторона будет "выгрызать" свое место в международном спорте, которое и так по закону принадлежит России.
"В Тбилиси поднялся российский флаг, звучал наш гимн на первенстве по фехтованию. Процесс идет, везде будем. Выгрызать свое место, которое по закону за Россией, и это место потом и кровью зарабатывалось еще со времен Российской империи. В этом году мы празднуем 115 лет Олимпийского комитета. Представляете, в 1911 году в Санкт-Петербурге был основан Российский олимпийский комитет. И сейчас мы прямо хлопнем дверью – не дождутся", - сказал Дегтярев журналистам.
Ранее Дегтярев выражал намерения о восстановлении ОКР в правах в 2026 году.