Березуцкий оценил задатки воспитанника академии ЦСКА Данилова
Футбол
 
15:37 25.02.2026
Березуцкий оценил задатки воспитанника академии ЦСКА Данилова
Березуцкий оценил задатки воспитанника академии ЦСКА Данилова
Бывший защитник и тренер ЦСКА Алексей Березуцкий в разговоре с РИА Новости высоко оценил воспитанника академии московского футбольного клуба Кирилла Данилова. РИА Новости Спорт, 25.02.2026
спорт, оаэ, фабио челестини, алексей березуцкий, кирилл данилов, пфк цска, краснодар, ахмат, российская премьер-лига (рпл)
Футбол, Спорт, ОАЭ, Фабио Челестини, Алексей Березуцкий, Кирилл Данилов, ПФК ЦСКА, Краснодар, Ахмат, Российская премьер-лига (РПЛ)
Березуцкий оценил задатки воспитанника академии ЦСКА Данилова

Березуцкий назвал задатки воспитанника академии ЦСКА Данилова сумасшедшими

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости, Андрей Михайлов. Бывший защитник и тренер ЦСКА Алексей Березуцкий в разговоре с РИА Новости высоко оценил воспитанника академии московского футбольного клуба Кирилла Данилова.
Тренерский штаб ЦСКА во главе со швейцарцем Фабио Челестини привлек 18-летнего Данилова к работе на зимних сборах основной команды в ОАЭ. Защитник, рост которого составляет 195 см, принял участие во всех шести матчах команды.
«
"Не стоит забегать вперед. Естественно, все зависит от него, как и в случае любого молодого футболиста. Но задатки у него сумасшедшие, на мой взгляд, если судить по тому, что я видел", - сказал Березуцкий.
ЦСКА после 18 туров занимает четвертое место в таблице Российской премьер-лиги, набрав 36 очков. Отставание от идущего первым "Краснодара" составляет четыре балла. В 19-м туре армейцы 28 февраля на выезде сыграют с грозненским "Ахматом".
