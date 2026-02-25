Рейтинг@Mail.ru
В Дагестане жительницу осудили на восемь лет за помощь террористам в Сирии
18:43 25.02.2026
В Дагестане жительницу осудили на восемь лет за помощь террористам в Сирии
Суд признал жительницу Дагестана виновной в участии в вооруженном формировании на территории Сирии и проговорил ее к восьми годам колонии общего режима,... РИА Новости, 25.02.2026
происшествия, сирия, россия, республика дагестан, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Сирия, Россия, Республика Дагестан, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
МАХАЧКАЛА, 25 фев - РИА Новости. Суд признал жительницу Дагестана виновной в участии в вооруженном формировании на территории Сирии и проговорил ее к восьми годам колонии общего режима, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления ФСБ России по республике.
“Бабаюртовский районный суд Республики Дагестан (РД) признал Умалатову С.М. виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 208 УК России, и приговорил ее к лишению свободы в исправительной колонии общего режима сроком на восемь лет. Отбывание наказания отсрочено до достижения ее ребенком четырнадцатилетнего возраста, до 29 октября 2032 года. Верховный суд РД оставил апелляционною жалобу осужденной без удовлетворения, приговор вступил в законную силу”, – говорится в сообщении.
Установлено, что в апреле 2014 года Умалатова выехала в Сирию, где вступила в ряды одной из международных террористических организаций. В ее составе жительница Дагестана готовила еду, шила обмундирование, ухаживала за ранеными и оказывала другую помощь боевикам.
После смены правящего режима в Сирии Умалатова оказалась в лагере для беженцев “Аль-Хол”. В декабре 2024 года она вернулась в Россию, где ее задержали сотрудники правоохранительных органов.
СМИ: 20 тысяч заключенных сбежали из лагеря для сторонников ИГ* в Сирии
19 февраля, 11:36
19 февраля, 11:36
 
ПроисшествияСирияРоссияРеспублика ДагестанФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
