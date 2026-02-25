https://ria.ru/20260225/dagestan-2076723744.html
В Дагестане жительницу осудили на восемь лет за помощь террористам в Сирии
В Дагестане жительницу осудили на восемь лет за помощь террористам в Сирии - РИА Новости, 25.02.2026
В Дагестане жительницу осудили на восемь лет за помощь террористам в Сирии
Суд признал жительницу Дагестана виновной в участии в вооруженном формировании на территории Сирии и проговорил ее к восьми годам колонии общего режима,... РИА Новости, 25.02.2026
2026-02-25T18:43:00+03:00
происшествия
сирия
россия
республика дагестан
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/15057/48/150574882_39:0:1372:1000_1920x0_80_0_0_cab4108227007db18ef7b0ec5274964d.jpg
Происшествия, Сирия, Россия, Республика Дагестан, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
В Дагестане жительницу осудили на восемь лет за помощь террористам в Сирии
