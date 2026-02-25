В Дагестане жительницу осудили на восемь лет за помощь террористам в Сирии

МАХАЧКАЛА, 25 фев - РИА Новости. Суд признал жительницу Дагестана виновной в участии в вооруженном формировании на территории Сирии и проговорил ее к восьми годам колонии общего режима, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления ФСБ России по республике.

После смены правящего режима в Сирии Умалатова оказалась в лагере для беженцев “Аль-Хол”. В декабре 2024 года она вернулась в Россию, где ее задержали сотрудники правоохранительных органов.