Бывшему принцу Эндрю запретили ездить верхом на лошади - РИА Новости, 25.02.2026
03:50 25.02.2026
Бывшему принцу Эндрю запретили ездить верхом на лошади
Бывшему принцу Эндрю запретили ездить верхом на лошади
Брату короля Великобритании Карла III, экс-принцу Эндрю Маунтбеттен-Виндзору запретили ездить верхом на лошади, сообщает газета Sun со ссылкой на источник.
2026-02-25T03:50:00+03:00
2026-02-25T03:50:00+03:00
в мире
великобритания
сандрингем
норфолк (виргиния)
джеффри эпштейн
карл iii
великобритания
сандрингем
норфолк (виргиния)
2026
в мире, великобритания, сандрингем, норфолк (виргиния), джеффри эпштейн, карл iii
В мире, Великобритания, Сандрингем, Норфолк (Виргиния), Джеффри Эпштейн, Карл III
Бывшему принцу Эндрю запретили ездить верхом на лошади

Sun: брату Карла III бывшему принцу Эндрю запретили ездить верхом на лошади

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Брату короля Великобритании Карла III, экс-принцу Эндрю Маунтбеттен-Виндзору запретили ездить верхом на лошади, сообщает газета Sun со ссылкой на источник.
В минувший четверг экс-принц Эндрю был задержан полицией по делу о связях со скандально известным американским финансистом Джеффри Эпштейном и был отпущен после около 12 часов под стражей. После задержания полиция провела обыски по месту жительства Эндрю в доме Вуд-Фарм в поместье Сандрингем в графстве Норфолк, а также в загородной резиденции "Ройал-Лодж" на территории Виндзорского замка в графстве Беркшир, где он жил до выселения на фоне скандала.
"С момента задержания на прошлой неделе ему запретили кататься на лошади. Считается, что это выглядит плохо. Они считают, что его не стоит видеть радостным и улыбающимся верхом на лошади, как это было в Виндзоре", - приводит газета слова источника.
Эндрю в течение нескольких лет находится в центре скандала из-за связей с Эпштейном. В начале декабря 2025 года Карл III лишил своего брата всех титулов. Одна из последних партий файлов по делу Эпштейна содержит фотографии, на которых опальный принц склонился над неизвестной молодой женщиной, лежащей на полу. Как выяснили СМИ, помещение оказалось нью-йоркским особняком Эпштейна.
В миреВеликобританияСандрингемНорфолк (Виргиния)Джеффри ЭпштейнКарл III
 
 
