Большунов объяснил, почему не считает победы в чемпионатах России

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 25 фев - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Трехкратный олимпийский чемпион лыжник Александр Большунов заявил, что не считает количество своих побед в чемпионатах России.

Большунов в среду выиграл гонку с раздельным стартом классическим стилем на чемпионате России, который проходит в Южно-Сахалинске. Он стал 27-кратным победителем первенства страны.

« "Я не считаю (чемпионства) - какое есть, такое и есть. Нет предела совершенству. Трасса хорошая, быстрая, хорошо сделана. Все подъемы рабочие, есть равнины, пологие спуски и пологие подъемы. Главное, что трасса реально доступная и находится в городе. Важно, чтобы эта трасса была стимулом для подрастающего поколения, чтобы ребята приходили тренироваться и здесь, на Сахалине, выигрывали, и приезжали на другие старты выигрывать", - сказал Большунов журналистам.

Большунов отметил, что "в рабочих городах большое количество справедливых болельщиков". "Простые люди, рабочие. Приезжаешь в города и замечаешь истинных болельщиков, которые будут ждать тебя до последнего. Так было в Ижевске, когда я попросил встретиться через час, чтобы принести подарки, перчатки, которые обещал, и все реально стояли и ждали меня, мерзли", - добавил он.

Трехкратный олимпийский чемпион рассказал, что у его супруги накануне гонки был день рождения, и он оставил для нее подарок. "Я еще когда уезжал, постарался все подготовить, чтобы у нее был квест. Чтобы найти подарок, ей надо было обойти несколько мест. У нее были такие эмоции", - рассказал Большунов.