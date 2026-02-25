"Бруклин" Демина проиграл "Далласу" в матче НБА

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. "Бруклин Нетс" проиграл "Даллас Маверикс" в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Встреча в Нью-Йорке завершилась победой гостей со счетом 123:114 (36:29, 40:35, 23:27, 24:23). Самым результативным игроком матча стал баскетболист "Нетс" Майкл Портер - младший, набравший 26 очков. У "Далласа" больше всех очков набрал Марвин Бэгли (22), его одноклубник Брэндон Уильямс оформил дабл-дабл из 19 очков и 10 результативных передач.
Российский защитник "Бруклина" Егор Демин набрал 3 очка за 28 минут. Также в его активе 5 подборов и 2 передачи. Показатель полезности баскетболиста составил "+3".
"Даллас" (21 победа, 36 поражений) занимает 12-е место в таблице Западной конференции. "Бруклин" (15-42) идет на предпоследней, 14-й строчке на Востоке.
В следующем матче "Даллас" примет "Сакраменто Кингз" 26 февраля. "Бруклин" в тот же день дома сыграет с "Сан-Антонио Спёрс".
25 февраля 2026 • начало в 03:30
Завершен