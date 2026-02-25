Рейтинг@Mail.ru
"Челси" и "Вест Хэм" оштрафовали за массовую стычку в концовке матча АПЛ - РИА Новости Спорт, 25.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
15:56 25.02.2026
https://ria.ru/20260225/apl-2076679011.html
"Челси" и "Вест Хэм" оштрафовали за массовую стычку в концовке матча АПЛ
"Челси" и "Вест Хэм" оштрафовали за массовую стычку в концовке матча АПЛ - РИА Новости Спорт, 25.02.2026
"Челси" и "Вест Хэм" оштрафовали за массовую стычку в концовке матча АПЛ
Футбольная ассоциация Англии (FA) оштрафовала "Челси" и "Вест Хэм" за неподобающее поведение игроков и массовую стычку в концовке лондонского дерби, сообщает... РИА Новости Спорт, 25.02.2026
2026-02-25T15:56:00+03:00
2026-02-25T15:56:00+03:00
футбол
челси
вест хэм юнайтед
английская премьер-лига (апл)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/01/2052441187_0:334:2048:1486_1920x0_80_0_0_7109177aeb8a7e341961521e075979f3.jpg
https://ria.ru/20260225/mbappe-2076647885.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/01/2052441187_0:142:2048:1678_1920x0_80_0_0_1d47dec1674de43c2d321038adf74d42.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
челси, вест хэм юнайтед, английская премьер-лига (апл)
Футбол, Челси, Вест Хэм Юнайтед, Английская премьер-лига (АПЛ)
"Челси" и "Вест Хэм" оштрафовали за массовую стычку в концовке матча АПЛ

"Челси" и "Вест Хэм" оштрафованы за массовую стычку в конце лондонского дерби

© Соцсети "Челси"Алехандро Гарначо и Жоао Педро
Алехандро Гарначо и Жоао Педро - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
© Соцсети "Челси"
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Футбольная ассоциация Англии (FA) оштрафовала "Челси" и "Вест Хэм" за неподобающее поведение игроков и массовую стычку в концовке лондонского дерби, сообщает пресс-служба FA в соцсети Х.
В матче 24-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) 31 января "Челси" 31 января дома обыграл "Вест Хэм" со счетом 3:2. На 7-й компенсированной минуте полузащитник "Вест Хэма" Адама Траоре проиграл борьбу за мяч защитнику "Челси" Марку Кукурелье, после чего оттолкнул его в сторону. Другие игроки "Челси" вступились за одноклубника, в результате чего на поле возникла массовая потасовка. Защитник "Вест Хэма" Жан-Клер Тодибо, который схватил за горло Жоао Педро, получил прямую красную карточку.
Английская премьер-лига (АПЛ)
31 января 2026 • начало в 20:30
Завершен
Челси
3 : 2
Вест Хэм
57‎’‎ • Жуан Педру
(Уэсли Фофана)
70‎’‎ • Марк Кукурелья
90‎’‎ • Энцо Фернандес
(Жуан Педру)
07‎’‎ • Джеррод Боуэн
(Аарон Уан-Биссака)
36‎’‎ • Крисенсио Саммервиль
(Аарон Уан-Биссака)
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Челси" и "Вест Хэм" оштрафованы на 325 тысяч фунтов стерлингов (более 439 тысяч долларов) и 300 тысяч фунтов (более 405 тысяч долларов) соответственно. Клубы наказаны за то, что не приняли мер для предотвращения ненадлежащего, провокационного или агрессивного поведения своих игроков.
Килиан Мбаппе - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
Мбаппе пропустит ответный матч "Реала" против "Бенфики" в ЛЧ
Вчера, 14:28
 
ФутболЧелсиВест Хэм ЮнайтедАПЛ 2025-2026 (Английская Премьер-лига по футболу)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    А. Рублев
    У. Умбер
    666
    473
  • Хоккей
    Завершен
    Сочи
    Динамо Минск
    2
    7
  • Хоккей
    Завершен
    ЦСКА
    Нефтехимик
    2
    0
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    Ак Барс
    Лада
    4
    5
  • Футбол
    Завершен
    Аталанта
    Боруссия Д
    4
    1
  • Футбол
    Завершен
    Реал Мадрид
    Бенфика
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    ПСЖ
    Монако
    2
    2
  • Футбол
    ДВ- 2-й тайм
    Ювентус
    Галатасарай
    3
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала