"Челси" и "Вест Хэм" оштрафовали за массовую стычку в концовке матча АПЛ

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Футбольная ассоциация Англии (FA) оштрафовала "Челси" и "Вест Хэм" за неподобающее поведение игроков и массовую стычку в концовке лондонского дерби, сообщает пресс-служба FA в соцсети Х.

"Челси" и "Вест Хэм" оштрафованы на 325 тысяч фунтов стерлингов (более 439 тысяч долларов) и 300 тысяч фунтов (более 405 тысяч долларов) соответственно. Клубы наказаны за то, что не приняли мер для предотвращения ненадлежащего, провокационного или агрессивного поведения своих игроков.