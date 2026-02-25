"Челси" и "Вест Хэм" оштрафовали за массовую стычку в концовке матча АПЛ

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Футбольная ассоциация Англии (FA) оштрафовала "Челси" и "Вест Хэм" за неподобающее поведение игроков и массовую стычку в концовке лондонского дерби, сообщает пресс-служба FA в соцсети Х.
В матче 24-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) 31 января "Челси" 31 января дома обыграл "Вест Хэм" со счетом 3:2. На 7-й компенсированной минуте полузащитник "Вест Хэма" Адама Траоре проиграл борьбу за мяч защитнику "Челси" Марку Кукурелье, после чего оттолкнул его в сторону. Другие игроки "Челси" вступились за одноклубника, в результате чего на поле возникла массовая потасовка. Защитник "Вест Хэма" Жан-Клер Тодибо, который схватил за горло Жоао Педро, получил прямую красную карточку.
31 января 2026 • начало в 20:30
Завершен
57’ • Жуан Педру
(Уэсли Фофана)
70’ • Марк Кукурелья
90’ • Энцо Фернандес
(Жуан Педру)
07’ • Джеррод Боуэн
36’ • Крисенсио Саммервиль
"Челси" и "Вест Хэм" оштрафованы на 325 тысяч фунтов стерлингов (более 439 тысяч долларов) и 300 тысяч фунтов (более 405 тысяч долларов) соответственно. Клубы наказаны за то, что не приняли мер для предотвращения ненадлежащего, провокационного или агрессивного поведения своих игроков.