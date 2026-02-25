https://ria.ru/20260225/aeroport-2076696495.html
Минтранс работает над открытием закрытых ранее аэропортов России
Минтранс работает над открытием закрытых ранее аэропортов России - РИА Новости, 25.02.2026
Минтранс работает над открытием закрытых ранее аэропортов России
Минтранс работает над возобновлением работы закрытых аэропортов России, но это зависит от безопасности, заявил журналистам министр транспорта РФ Андрей Никитин. РИА Новости, 25.02.2026
