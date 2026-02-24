Рейтинг@Mail.ru
17:51 24.02.2026
https://ria.ru/20260224/zhurova-2076478767.html
Журова прокомментировала бойкот церемонии открытия Паралимпиады
Журова прокомментировала бойкот церемонии открытия Паралимпиады
2026-02-24T17:51:00+03:00
2026-02-24T17:51:00+03:00
спорт, госдума рф, министерство молодежи и спорта украины, паралимпийские игры, светлана журова
Спорт, Госдума РФ, Министерство молодежи и спорта Украины, Паралимпийские игры, Светлана Журова
Журова прокомментировала бойкот церемонии открытия Паралимпиады

Журова оценила бойкот церемонии открытия Паралимпиады попыткой запугать IPC

Светлана Журова
Светлана Журова - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Светлана Журова. Архивное фото
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту депутат Госдумы РФ Светлана Журова в разговоре с РИА Новости назвала бойкот церемонии открытия Паралимпийских игр рядом стран попыткой запугать Международный паралимпийский комитет (IPC).
Ранее МИД и министерство молодежи и спорта Украины выпустили совместное заявление о том, что их чиновники бойкотируют Паралимпийские игры, если организаторы не пересмотрят решение об участии в Играх россиян и белорусов с национальной символикой. Позднее Паралимпийский комитет Чехии и Паралимпийский комитет Финляндии сообщили, что их сборные также пропустят церемонию открытия Паралимпиады в Италии.
"Это просто попытка запугать. Они хотят, чтобы мы не принимали участие в Паралимпиаде. Мы ведь уже проходили историю, когда наших ребят выгнали из олимпийской деревни. Но чтобы повторить подобное, им нужно собрать конгресс, который сейчас не собрать, и отменить решение о нашем допуске. Они же живут в демократических странах, где решение большинства принимается к исполнению, и они уже приняли решение допустить наших спортсменов. Так что не думаю, что ситуация повторится", - сказала Журова.
В ГД призвали лишить аккредитации страны, бойкотирующих Паралимпиаду
Спорт Госдума РФ Министерство молодежи и спорта Украины Паралимпийские игры Светлана Журова
 
