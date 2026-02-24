Журова прокомментировала бойкот церемонии открытия Паралимпиады

МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту депутат Госдумы РФ Светлана Журова в разговоре с РИА Новости назвала бойкот церемонии открытия Паралимпийских игр рядом стран попыткой запугать Международный паралимпийский комитет (IPC).
Ранее МИД и министерство молодежи и спорта Украины выпустили совместное заявление о том, что их чиновники бойкотируют Паралимпийские игры, если организаторы не пересмотрят решение об участии в Играх россиян и белорусов с национальной символикой. Позднее Паралимпийский комитет Чехии и Паралимпийский комитет Финляндии сообщили, что их сборные также пропустят церемонию открытия Паралимпиады в Италии.
"Это просто попытка запугать. Они хотят, чтобы мы не принимали участие в Паралимпиаде. Мы ведь уже проходили историю, когда наших ребят выгнали из олимпийской деревни. Но чтобы повторить подобное, им нужно собрать конгресс, который сейчас не собрать, и отменить решение о нашем допуске. Они же живут в демократических странах, где решение большинства принимается к исполнению, и они уже приняли решение допустить наших спортсменов. Так что не думаю, что ситуация повторится", - сказала Журова.