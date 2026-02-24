Рейтинг@Mail.ru
13:15 24.02.2026 (обновлено: 13:45 24.02.2026)
Зеленский в грубой форме отказался выводить ВСУ из Донбасса
Зеленский в грубой форме отказался выводить ВСУ из Донбасса
донбасс, россия, украина, владимир зеленский, дмитрий песков, юрий ушаков, вооруженные силы украины
Донбасс, Россия, Украина, Владимир Зеленский, Дмитрий Песков, Юрий Ушаков, Вооруженные силы Украины
Зеленский в грубой форме отказался выводить ВСУ из Донбасса

Зеленский назвал вывод войск ВСУ из Донбасса собачьей чушью

© AP Photo / Peter DejongВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
© AP Photo / Peter Dejong
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский в грубой форме отказался выводить подразделения ВСУ из Донбасса в рамках урегулирования конфликта на Украине.
"Просто вывести (ВСУ из Донбасса - ред.) - это, между нами, чушь собачья", - заявил Зеленский в интервью канадскому телеканалу CBC, использовав грубое разговорное выражение на английском языке.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 23 января заявлял, что украинские вооруженные силы должны покинуть территорию Донбасса, это является важным условием российской стороны. Помощник президента России Юрий Ушаков ранее назвал вывод украинских войск из Донбасса важной составной частью всего плана мирного урегулирования.
Зеленский сделал новое заявление о Трампе
Вчера, 11:50
 
