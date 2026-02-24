https://ria.ru/20260224/zelenskiy-2076379538.html
Зеленский в грубой форме отказался выводить ВСУ из Донбасса
Зеленский в грубой форме отказался выводить ВСУ из Донбасса - РИА Новости, 24.02.2026
Зеленский в грубой форме отказался выводить ВСУ из Донбасса
Владимир Зеленский в грубой форме отказался выводить подразделения ВСУ из Донбасса в рамках урегулирования конфликта на Украине. РИА Новости, 24.02.2026
2026-02-24T13:15:00+03:00
2026-02-24T13:15:00+03:00
2026-02-24T13:45:00+03:00
донбасс
россия
украина
владимир зеленский
дмитрий песков
юрий ушаков
вооруженные силы украины
Зеленский в грубой форме отказался выводить ВСУ из Донбасса
Зеленский назвал вывод войск ВСУ из Донбасса собачьей чушью