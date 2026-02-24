Рейтинг@Mail.ru
20:13 24.02.2026
Захарова пошутила о словах фон дер Ляйен о членстве Украины в ЕС
в мире
украина
киев
россия
урсула фон дер ляйен
мария захарова
кайя каллас
еврокомиссия
в мире, украина, киев, россия, урсула фон дер ляйен, мария захарова, кайя каллас, еврокомиссия, евросоюз
В мире, Украина, Киев, Россия, Урсула фон дер Ляйен, Мария Захарова, Кайя Каллас, Еврокомиссия, Евросоюз
Захарова пошутила о словах фон дер Ляйен о членстве Украины в ЕС

Захарова с шуткой отреагировала на слова главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 24 фев – РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова с шуткой отреагировала на слова главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен, заявившей, что Украина находится уже на пути к членству в Евросоюзе.
По данным, на которые ссылается Захарова, фон дер Ляйен также подчеркнула, что Киев "с ошеломляющей скоростью" выполняет все реформы для вступления в Евросоюз и достиг "чрезвычайного прогресса".
Захарова: международные структуры игнорировали нарушение Киевом договоров
Вчера, 08:55
"Теперь уже хочется уточнить, что гинеколог фон дер Ляйен вкладывает в слово "членство", - написала она в своем Telegram-канале.
Ранее Зеленский потребовал от ЕС принять Украину в свой состав в 2027 году и заявил, что Европейский союз должен установить "конкретную дату" вступления Украины в ЕС. Глава евродипломатии Кая Каллас 15 февраля признала, что страны-члены Евросоюза не готовы озвучить Украине дату ее вступления в блок.
В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов. В Евросоюзе неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл вступление в ЕС суверенным правом Киева.
Захарова назвала условие урегулирования ситуации на Украине
Вчера, 08:32
 
