Экс-начальника НИИ Минобороны приговорили к 11 годам за взятки
15:42 24.02.2026 (обновлено: 17:02 24.02.2026)
Экс-начальника НИИ Минобороны приговорили к 11 годам за взятки
Экс-начальника НИИ Минобороны приговорили к 11 годам за взятки
Экс-начальника НИИ Минобороны приговорили к 11 годам за взятки
Московский гарнизонный военный суд назначил 11 лет лишения свободы бывшему начальнику 27-го Центрального научно-исследовательского института министерства... РИА Новости, 24.02.2026
происшествия, москва, россия, московский гарнизонный военный суд
Происшествия, Москва, Россия, Московский гарнизонный военный суд
Экс-начальника НИИ Минобороны приговорили к 11 годам за взятки

Экс-начальника НИИ Минобороны Рутько приговорили к 11 годам за взятки

© РИА Новости / Руслан КривобокМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Молоток судьи. Архивное фото
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Московский гарнизонный военный суд назначил 11 лет лишения свободы бывшему начальнику 27-го Центрального научно-исследовательского института министерства обороны России Игорю Рутько по делу о получении взяток и превышении полномочий, передает РИА Новости из зала суда.
"Назначить наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, со штрафом 20 миллионов рублей", - огласил приговор судья.
Бывший глава Корпорации развития Курской области Владимир Лукин в зале Ленинского районного суда Курска - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
Экс-глава курской Корпорации развития прокомментировал приговор
20 февраля, 21:08
Рутько был взят под стражу в зале суда.
Кроме того, ему запретили занимать должности на госслужбе на 8 лет, лишили воинского звания полковника и государственных наград.
Согласно приговору, Рутько набрал взяток на сумму свыше 30 миллионов рублей.
Ранее в прениях сторон гособвинение запрашивало ему 16 лет лишения свободы со штрафом в 50 миллионов рублей.
Рутько в августе прошлого года в суде заявлял, что признает вину в превышении полномочий, но не в получении взяток. В заседании фигурант пояснял, что не согласен с обвинением в получении взяток по части квалификации, но затем, отвечая на уточняющий вопрос судьи, сказал, что вину по данной статье не признает.
Согласно карточке уголовного дела, Рутько вменяют пять эпизодов по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), два эпизода по пунктам "а", "в" части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере группой лиц по предварительному сговору), а также пункты "г", "е" части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий группой лиц из корыстной или иной личной заинтересованности).
Бывший заместитель главы Минобороны России Тимур Иванов в суде - РИА Новости, 1920, 22.02.2026
Суд признал незаконным заем, выданный якобы на взятку Тимуру Иванову
22 февраля, 06:45
 
ПроисшествияМоскваРоссияМосковский гарнизонный военный суд
 
 
