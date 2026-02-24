Экс-начальника НИИ Минобороны приговорили к 11 годам за взятки

МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Московский гарнизонный военный суд назначил 11 лет лишения свободы бывшему начальнику 27-го Центрального научно-исследовательского института министерства обороны России Игорю Рутько по делу о получении взяток и превышении полномочий, передает РИА Новости из зала суда.

"Назначить наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, со штрафом 20 миллионов рублей", - огласил приговор судья.

Рутько был взят под стражу в зале суда.

Кроме того, ему запретили занимать должности на госслужбе на 8 лет, лишили воинского звания полковника и государственных наград.

Согласно приговору, Рутько набрал взяток на сумму свыше 30 миллионов рублей.

Ранее в прениях сторон гособвинение запрашивало ему 16 лет лишения свободы со штрафом в 50 миллионов рублей.

Рутько в августе прошлого года в суде заявлял, что признает вину в превышении полномочий, но не в получении взяток. В заседании фигурант пояснял, что не согласен с обвинением в получении взяток по части квалификации, но затем, отвечая на уточняющий вопрос судьи, сказал, что вину по данной статье не признает.