Ваш браузер не поддерживает данный формат видео.

В СК сообщили подробности взрыва на площади Савеловского вокзала

МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Один полицейский погиб, двое пострадали при подрыве автомобиля на площади Савеловского вокзала в Москве, сообщила РИА Новости официальный представитель СК Светлана Петренко.

"К трем сотрудникам Госавтоинспекции, которые несли службу, <...> подошел мужчина и произвел самоподрыв. В результате преступных действий один сотрудник ДПС и сам злоумышленник скончались, <...> еще двое полицейских доставлены в медицинское учреждение", — сказала она.

Личность преступника устанавливается: допрашиваются свидетели, изучаются записи с камер видеонаблюдения. К расследованию подключились наиболее опытные эксперты и криминалисты, добавила Петренко

По данным МВД, взрыв прогремел около 00:05. Жертвой стал старший лейтенант Денис Братущенко. Он пришел на службу в московскую полицию в марте 2019 года. У него остались жена и двое детей.

Как сообщил РИА Новости источник, полицейские, пострадавшие при подрыве, находятся в тяжелом состоянии.