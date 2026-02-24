Рейтинг@Mail.ru
10:19 24.02.2026 (обновлено: 11:46 24.02.2026)
В СК сообщили подробности взрыва на площади Савеловского вокзала
В СК сообщили подробности взрыва на площади Савеловского вокзала

МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Один полицейский погиб, двое пострадали при подрыве автомобиля на площади Савеловского вокзала в Москве, сообщила РИА Новости официальный представитель СК Светлана Петренко.
"К трем сотрудникам Госавтоинспекции, которые несли службу, <...> подошел мужчина и произвел самоподрыв. В результате преступных действий один сотрудник ДПС и сам злоумышленник скончались, <...> еще двое полицейских доставлены в медицинское учреждение", — сказала она.
Личность преступника устанавливается: допрашиваются свидетели, изучаются записи с камер видеонаблюдения. К расследованию подключились наиболее опытные эксперты и криминалисты, добавила Петренко.
По данным МВД, взрыв прогремел около 00:05. Жертвой стал старший лейтенант Денис Братущенко. Он пришел на службу в московскую полицию в марте 2019 года. У него остались жена и двое детей.
Денис Братущенко
Денис Братущенко
Денис Братущенко
Как сообщил РИА Новости источник, полицейские, пострадавшие при подрыве, находятся в тяжелом состоянии.
СК возбудил уголовные дела по статьям о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа и незаконном обороте взрывных устройств.
СК назначил генетическую экспертизу после взрыва у Савеловского вокзала
СК назначил генетическую экспертизу после взрыва у Савеловского вокзала
Вчера, 10:15
 
