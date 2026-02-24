В СК сообщили подробности взрыва на площади Савеловского вокзала

По данным МВД, около 0:05 мск к автомобилю Госавтоинспекции подошел человек, после чего взорвалось неизвестное устройство.
Один из полицейских погиб на месте, двое получили ранения.
Патрульный автомобиль серьезно поврежден: у него выбиты стекла и двери с багажником, а корпус деформирован.
Следственный комитет возбудил уголовное дело о посягательстве на жизнь правоохранителей и незаконном обороте взрывных устройств.
Следователи и криминалисты вместе с оперативниками работают на месте происшествия. Детали установят судебные экспертизы, в том числе медицинская и взрывотехническая.
