Рейтинг@Mail.ru
Сенатор прокомментировал возможную передачу Киеву ядерного оружия - РИА Новости, 24.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:33 24.02.2026
https://ria.ru/20260224/voloshin-2076426129.html
Сенатор прокомментировал возможную передачу Киеву ядерного оружия
Сенатор прокомментировал возможную передачу Киеву ядерного оружия - РИА Новости, 24.02.2026
Сенатор прокомментировал возможную передачу Киеву ядерного оружия
Сообщения о намерениях передать Украине ядерное оружие со стороны Британии и Франции являются попыткой легализовать ядерный шантаж, заявил РИА Новости сенатор... РИА Новости, 24.02.2026
2026-02-24T15:33:00+03:00
2026-02-24T15:33:00+03:00
в мире
украина
франция
киев
александр волошин
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
совет федерации рф
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0e/2067877304_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_c054ae5f6daada0947f2431f42d3b62c.jpg
https://ria.ru/20260224/matvienko-2076424700.html
https://ria.ru/20260224/medvedev-2076400143.html
украина
франция
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0e/2067877304_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_21df0e43d5ad931f12fefee015c814ea.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, франция, киев, александр волошин, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), совет федерации рф, оон
В мире, Украина, Франция, Киев, Александр Волошин, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), Совет Федерации РФ, ООН
Сенатор прокомментировал возможную передачу Киеву ядерного оружия

Сенатор Волошин: возможная передача Киеву ЯО это попытка легализовать шантаж

© AP Photo / Efrem LukatskyКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Киев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ДОНЕЦК, 24 фев – РИА Новости. Сообщения о намерениях передать Украине ядерное оружие со стороны Британии и Франции являются попыткой легализовать ядерный шантаж, заявил РИА Новости сенатор от ДНР Александр Волошин.
По данным СВР, Британия и Франция, осознавая плачевность ситуации в зоне СВО, планируют передать Украине атомную или хотя бы "грязную" бомбу. Речь идет о скрытых поставках европейских комплектующих, оборудования и технологий.
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
Матвиенко заявила о недопустимости получения Киевом ядерного оружия
Вчера, 15:27
"Фактически речь идет о разрушении режима нераспространения (ядерного оружия - ред.) и попытке легализовать ядерный шантаж. Европейские элиты делают вид, что контролируют эскалацию, но на деле толкают континент к опаснейшей черте", - сказал Волошин.
Он добавил, что игры с ядерным оружием, даже если это "грязные" бомбы или малогабаритные боевые части, никогда не будут способом добиться мира.
Совет Федерации после релиза СВР призвал СБ ООН и МАГАТЭ провести расследование. По мнению сенаторов, безответственный сговор может привести к катастрофе и эскалации конфликта. В Москве подчеркивают, что подобные шаги противоречили бы международным обязательствам в сфере нераспространения.
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
Медведев назвал намерения передать Киеву ядерные технологии игрищами
Вчера, 14:08
 
В миреУкраинаФранцияКиевАлександр ВолошинСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)Совет Федерации РФООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала