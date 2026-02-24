"Потери огромны!" Борис Джонсон сделал неожиданное заявление об Украине

МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Командование ВСУ стремится поскорее завершить боевые действия из-за серьезных потерь, заявил бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, его слова приводит украинский "24 Канал".
"Украинские генералы, естественно, хотят завершить войну быстрее, потому что потери огромны", — сказал он.
При этом Джонсон добавил, что "не верит в переговоры" по урегулированию, заявив, что все выглядит "слишком отвлеченно и неясно".
Мирный процесс по Украине
В конце января и начале февраля в Абу-Даби состоялись закрытые контакты рабочей группы по безопасности с участием представителей Москвы, Киева и Вашингтона. Тогда они обсудили нерешенные вопросы мирного плана, предложенного Соединенными Штатами. По итогам второго раунда Россия и Украина обменялись военнопленными по схеме "157 на 157".
В Женеве 17-18 февраля прошел третий раунд переговоров по мирному урегулированию. Глава российской делегации Владимир Мединский сообщил, что они были тяжелыми, но деловыми. Он отметил, что новая встреча по Украине состоится в ближайшее время.
Как рассказал источник РИА Новости, представители стран не подписывали какие-либо документы. Конкретики по месту и времени новых контактов пока нет, но диалог будет продолжен.