"Потери огромны!" Борис Джонсон сделал неожиданное заявление об Украине

"Украинские генералы, естественно, хотят завершить войну быстрее, потому что потери огромны", — сказал он.

Как рассказал источник РИА Новости, представители стран не подписывали какие-либо документы. Конкретики по месту и времени новых контактов пока нет, но диалог будет продолжен.