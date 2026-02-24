https://ria.ru/20260224/ukraina-2076463598.html
"Нож в спину". На Западе забили тревогу из-за происходящего на Украине
"Нож в спину". На Западе забили тревогу из-за происходящего на Украине - РИА Новости, 24.02.2026
"Нож в спину". На Западе забили тревогу из-за происходящего на Украине
После заключения соглашения с Россией на Украине могут начаться беспорядки, пишет Politico. РИА Новости, 24.02.2026
2026-02-24T17:05:00+03:00
2026-02-24T17:05:00+03:00
2026-02-24T19:54:00+03:00
в мире
украина
донбасс
россия
юрий ушаков
дмитрий песков
вооруженные силы украины
politico
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/06/2003345062_0:26:3072:1754_1920x0_80_0_0_a637c0d9a52b9770fd6684eafb792533.jpg
https://ria.ru/20260224/makron-2076432028.html
https://ria.ru/20260224/zelenskiy-2076425000.html
украина
донбасс
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/06/2003345062_162:0:2893:2048_1920x0_80_0_0_7399eaf75965397dcfe81f387459ebbb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, донбасс, россия, юрий ушаков, дмитрий песков, вооруженные силы украины, politico
В мире, Украина, Донбасс, Россия, Юрий Ушаков, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, Politico
"Нож в спину". На Западе забили тревогу из-за происходящего на Украине
Politico: споры о территориальных уступках могут вызвать беспорядки на Украине
МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. После заключения соглашения с Россией на Украине могут начаться беспорядки, пишет Politico.
"Нетрудно себе представить, что споры о сдаче земель очень скоро выйдут из-под контроля и выльются в беспорядки, а то и что похуже. Для патриотов и фронтовиков это будет как нож в спину", — говорится в публикации.
Отмечается также, что сейчас остро стоит вопрос дефицита живой силы: мобилизация не пользуется популярностью у населения, все меньше украинцев хотят отправиться на фронт.
Другой проблемой стало растущее недоверие населения Украины к западным политикам.
"Украинские оппозиционные политики отмечают, что нежелание служить подпитывается усугубляющимся впечатлением, что Запад готов вести опосредованную войну до последнего украинца", — пишет издание.
На прошлой неделе The New York Times сообщала, что все больше украинцев демонстрируют готовность к территориальным уступкам ради мира. Издание отмечало, что Зеленский, несмотря на общественные настроения на Украине
, по-прежнему выступает против вывода войск из Донбасса
.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
23 января заявлял, что ВСУ
должны покинуть территорию Донбасса, это является важным условием Москвы
. Помощник Путина Юрий Ушаков
ранее назвал вывод украинских войск из Донбасса важной частью плана мирного урегулирования.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>