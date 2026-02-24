Рейтинг@Mail.ru
"Нож в спину". На Западе забили тревогу из-за происходящего на Украине
17:05 24.02.2026 (обновлено: 19:54 24.02.2026)
"Нож в спину". На Западе забили тревогу из-за происходящего на Украине
После заключения соглашения с Россией на Украине могут начаться беспорядки, пишет Politico. РИА Новости, 24.02.2026
Politico: споры о территориальных уступках могут вызвать беспорядки на Украине

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaПрохожие на улице Крещатик в Киеве, Украина
Прохожие на улице Крещатик в Киеве, Украина - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Прохожие на улице Крещатик в Киеве, Украина. Архивное фото
МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. После заключения соглашения с Россией на Украине могут начаться беспорядки, пишет Politico.
"Нетрудно себе представить, что споры о сдаче земель очень скоро выйдут из-под контроля и выльются в беспорядки, а то и что похуже. Для патриотов и фронтовиков это будет как нож в спину", — говорится в публикации.
Отмечается также, что сейчас остро стоит вопрос дефицита живой силы: мобилизация не пользуется популярностью у населения, все меньше украинцев хотят отправиться на фронт.
Другой проблемой стало растущее недоверие населения Украины к западным политикам.
"Украинские оппозиционные политики отмечают, что нежелание служить подпитывается усугубляющимся впечатлением, что Запад готов вести опосредованную войну до последнего украинца", — пишет издание.
На прошлой неделе The New York Times сообщала, что все больше украинцев демонстрируют готовность к территориальным уступкам ради мира. Издание отмечало, что Зеленский, несмотря на общественные настроения на Украине, по-прежнему выступает против вывода войск из Донбасса.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 23 января заявлял, что ВСУ должны покинуть территорию Донбасса, это является важным условием Москвы. Помощник Путина Юрий Ушаков ранее назвал вывод украинских войск из Донбасса важной частью плана мирного урегулирования.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
В миреУкраинаДонбассРоссияЮрий УшаковДмитрий ПесковВооруженные силы УкраиныPolitico
 
 
