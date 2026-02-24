Напившегося на Олимпиаде финского тренера отстранили от работы со сборной

МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Главный тренер сборной Финляндии по прыжкам на лыжах с трамплина Игорь Медвед, который ранее был отстранен от участия в Олимпиаде в Италии из-за проблем с употреблением алкоголя, не отправился с командой на ближайшие этапы Кубка мира на время разбирательств в связи с инцидентом на Играх 2026 года.