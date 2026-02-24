Рейтинг@Mail.ru
Напившегося на Олимпиаде финского тренера отстранили от работы со сборной
19:14 24.02.2026
Напившегося на Олимпиаде финского тренера отстранили от работы со сборной
Напившегося на Олимпиаде финского тренера отстранили от работы со сборной - РИА Новости Спорт, 24.02.2026
Напившегося на Олимпиаде финского тренера отстранили от работы со сборной
Главный тренер сборной Финляндии по прыжкам на лыжах с трамплина Игорь Медвед, который ранее был отстранен от участия в Олимпиаде в Италии из-за проблем с... РИА Новости Спорт, 24.02.2026
спорт, финляндия, зимние олимпийские игры 2026
Спорт, Финляндия, Зимние Олимпийские игры 2026
Напившегося на Олимпиаде финского тренера отстранили от работы со сборной

Тренер финских лыжников отстранен от работы после инцидента с алкоголем на ОИ

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкОлимпийские кольца
Олимпийские кольца - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в медиабанк
Олимпийские кольца. Архивное фото
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Главный тренер сборной Финляндии по прыжкам на лыжах с трамплина Игорь Медвед, который ранее был отстранен от участия в Олимпиаде в Италии из-за проблем с употреблением алкоголя, не отправился с командой на ближайшие этапы Кубка мира на время разбирательств в связи с инцидентом на Играх 2026 года.
Специалист пропустит этапы Кубка мира в Австрии (27 февраля - 1 марта) и Финляндии (5-8 марта).
Олимпийские кольца на стадионе в Тезеро в Италии - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
Сервисмен рассказал об эксклюзивных новинках у норвежцев на Олимпиаде
Вчера, 11:55
"Главный тренер Игорь Медвед на данный момент не находится с командой, пока не будут проведены необходимые обсуждения событий, произошедших во время Олимпийских игр", - приводит слова пресс-службы Федерации лыжных видов спорта Финляндии издание Iltalehti.
Олимпийский комитет Финляндии 12 февраля сообщил, что Медвед был отстранен от Олимпийских игр, отметив, что поведение специалиста противоречит правилам и ценностям финской команды.
Аделия Петросян - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
ISU не обсуждал выступление Петросян и Гуменника на гала-концерте Олимпиады
Вчера, 10:17
 
СпортФинляндияЗимние Олимпийские игры 2026
 
