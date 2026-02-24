https://ria.ru/20260224/trener-2076494024.html
Напившегося на Олимпиаде финского тренера отстранили от работы со сборной
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Главный тренер сборной Финляндии по прыжкам на лыжах с трамплина Игорь Медвед, который ранее был отстранен от участия в Олимпиаде в Италии из-за проблем с употреблением алкоголя, не отправился с командой на ближайшие этапы Кубка мира на время разбирательств в связи с инцидентом на Играх 2026 года.
Специалист пропустит этапы Кубка мира
в Австрии
(27 февраля - 1 марта) и Финляндии
(5-8 марта).
"Главный тренер Игорь Медвед на данный момент не находится с командой, пока не будут проведены необходимые обсуждения событий, произошедших во время Олимпийских игр", - приводит слова пресс-службы Федерации лыжных видов спорта Финляндии издание Iltalehti.
Олимпийский комитет Финляндии 12 февраля сообщил, что Медвед был отстранен от Олимпийских игр, отметив, что поведение специалиста противоречит правилам и ценностям финской команды.