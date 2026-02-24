https://ria.ru/20260224/transneft-2076347229.html
Британия ввела санкции против "Транснефти"
Великобритания внесла российскую компанию "Транснефть" в санкционный список, говорится в документе, опубликованном во вторник на сайте правительства страны. РИА Новости, 24.02.2026
транснефть, великобритания, санкции в отношении россии, в мире, новороссийск, краснодарский край
