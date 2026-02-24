Британия ввела санкции против "Транснефти"

Рейтинг@Mail.ru
11:17 24.02.2026 (обновлено: 13:18 24.02.2026)
Великобритания внесла российскую компанию "Транснефть" в санкционный список, говорится в документе, опубликованном во вторник на сайте правительства страны. РИА Новости, 24.02.2026
транснефть, великобритания, санкции в отношении россии, в мире, новороссийск, краснодарский край
Британия внесла "Транснефть" в санкционный список

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкСтенд ОАО "АК "Транснефть"
Стенд ОАО "АК "Транснефть". Архивное фото
ЛОНДОН, 24 фев - РИА Новости. Великобритания внесла российскую компанию "Транснефть" в санкционный список, говорится в документе, опубликованном во вторник на сайте правительства страны.
"Организация: ПАО "Транснефть", - говорится в документе.
Британский минфин также выдал компании временное исключение из-под санкций для сворачивание деятельности в Британии. Она действует до 9 апреля 2026 года.
"Транснефть" отгружает на экспорт нефть и нефтепродукты через морские порты Новороссийска (Краснодарский край, Черное море), Козьмино (Приморский край, Японское море), Приморска и Усть-Луги (Ленинградская область, Балтийское море).
Ранее "Транснефть" не находилась под британскими санкциями, однако в 2023 году Лондон внес пять членов совета директоров компании в санкционные списки.
Здание парламента Венгрии - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
Венгрия заблокировала новый пакет санкций против России и кредит Киеву
23 февраля, 17:06
 
