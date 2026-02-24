Британия ввела санкции против "Транснефти"

ЛОНДОН, 24 фев - РИА Новости. Великобритания внесла российскую компанию "Транснефть" в санкционный список, говорится в документе, опубликованном во вторник на сайте правительства страны.

Британский минфин также выдал компании временное исключение из-под санкций для сворачивание деятельности в Британии. Она действует до 9 апреля 2026 года.