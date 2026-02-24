В Ленинградском зоопарке умер тигр Амадей

"С тяжелым сердцем сообщаем, что амурский тигр Амадей пал 22 февраля от острой сердечно-сосудистой недостаточности. Его уход — большая и тяжелая утрата для всех нас", — говорится в публикации.

Ветеринарные врачи, киперы и зоологи прилагали все усилия, чтобы продлить жизнь Амадею, заботились о нем, учитывали его особенные потребности, рассказали в зоопарке. Но животное было уже пожилым, у него проявились серьезные заболевания: дистрофия печени и почек, изменения в кишечнике.



Амадей приехал в Петербург годовалым котенком. К 16 годам он вырос в солидного хищника, радовавшего всех дефиле по вольеру.