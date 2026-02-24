В Ленинградском зоопарке умер тигр Амадей

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 фев — РИА Новости. Тигр Амадей умер в Ленинградском зоопарке в возрасте 16 лет, сообщила пресс-служба учреждения.
"С тяжелым сердцем сообщаем, что амурский тигр Амадей пал 22 февраля от острой сердечно-сосудистой недостаточности. Его уход — большая и тяжелая утрата для всех нас", — говорится в публикации.
Ветеринарные врачи, киперы и зоологи прилагали все усилия, чтобы продлить жизнь Амадею, заботились о нем, учитывали его особенные потребности, рассказали в зоопарке. Но животное было уже пожилым, у него проявились серьезные заболевания: дистрофия печени и почек, изменения в кишечнике.
Амадей приехал в Петербург годовалым котенком. К 16 годам он вырос в солидного хищника, радовавшего всех дефиле по вольеру.
Ленинградский зоопарк расположен в самом центре Санкт-Петербурга, напротив Петропавловской крепости. Это один из старейших зоопарков в России, впервые он открылся 14 августа 1865 года. Изначально это был частный зверинец, его содержали на собственные средства голландец Юлиус Гебгардт и его жена София. Впоследствии зоопарк сменил множество владельцев, а в 1917-м стал государственной собственностью. Вместе с городом зоопарк пережил революцию и блокаду. Сегодня это дом примерно для 600 видов млекопитающих, птиц, рыб и беспозвоночных из разных уголков Земли.
