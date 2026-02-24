Рейтинг@Mail.ru
В Ленинградском зоопарке умер тигр Амадей
17:20 24.02.2026 (обновлено: 17:43 24.02.2026)
В Ленинградском зоопарке умер тигр Амадей
В Ленинградском зоопарке умер тигр Амадей - РИА Новости, 24.02.2026
В Ленинградском зоопарке умер тигр Амадей
Тигр Амадей умер в Ленинградском зоопарке в возрасте 16 лет, сообщила пресс-служба учреждения. РИА Новости, 24.02.2026
2026
Новости
ленинградский зоопарк, россия, санкт-петербург
Ленинградский зоопарк, Россия, Санкт-Петербург
В Ленинградском зоопарке умер тигр Амадей

В Ленинградском зоопарке умер шестнадцатилетний тигр Амадей

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 фев — РИА Новости. Тигр Амадей умер в Ленинградском зоопарке в возрасте 16 лет, сообщила пресс-служба учреждения.
"С тяжелым сердцем сообщаем, что амурский тигр Амадей пал 22 февраля от острой сердечно-сосудистой недостаточности. Его уход — большая и тяжелая утрата для всех нас", — говорится в публикации.
Серый волк Тарзан в Московском зоопарке - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
В Московском зоопарке умер волк Тарзан
29 октября 2025, 19:32
Ветеринарные врачи, киперы и зоологи прилагали все усилия, чтобы продлить жизнь Амадею, заботились о нем, учитывали его особенные потребности, рассказали в зоопарке. Но животное было уже пожилым, у него проявились серьезные заболевания: дистрофия печени и почек, изменения в кишечнике.

Амадей приехал в Петербург годовалым котенком. К 16 годам он вырос в солидного хищника, радовавшего всех дефиле по вольеру.
Ленинградский зоопарк расположен в самом центре Санкт-Петербурга, напротив Петропавловской крепости. Это один из старейших зоопарков в России, впервые он открылся 14 августа 1865 года. Изначально это был частный зверинец, его содержали на собственные средства голландец Юлиус Гебгардт и его жена София. Впоследствии зоопарк сменил множество владельцев, а в 1917-м стал государственной собственностью. Вместе с городом зоопарк пережил революцию и блокаду. Сегодня это дом примерно для 600 видов млекопитающих, птиц, рыб и беспозвоночных из разных уголков Земли.
Белый медведь Гого в зоопарке Zoorasia в Йокогаме, Япония - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
Белый медведь, родившийся в России, умер в зоопарке в Японии
13 февраля, 18:52
 
Ленинградский зоопаркРоссияСанкт-Петербург
 
 
