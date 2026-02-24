МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Британия и Франция хотят передать Украине ядерное оружие, сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки.
"Лондон и Париж готовятся вооружить Киев ядерной бомбой, <…> элиты не готовы мириться с поражением. Считается, что Украину нужно снабдить "вундерваффе". Киев сможет претендовать на более выгодные условия завершения боевых действий, если будет обладать атомной или хотя бы так называемой "грязной" бомбой", — говорится в релизе.
Германия благоразумно отказалась от участия в опасных замыслах, добавили там.
"Речь идет о скрытой передаче <...> европейских комплектующих, оборудования и технологий в этой сфере. Как вариант рассматривается французская малогабаритная боевая часть TN75 от баллистической ракеты подводных лодок М51.1", — рассказали в СВР.
Так как замыслы Британии и Франции грубо нарушают международное право, они хотят преподнести все так, будто Украина разработала оружие сама. Но, по словам российской разведки, там зря надеются избежать ответственности.
"Все тайное неизбежно станет явным. В военных, политических и дипломатических кругах Великобритании и Франции немало здравомыслящих людей, понимающих опасность безрассудных действий своих лидеров для всего мира", — отметила служба.
Совет Федерации после релиза СВР призвал СБ ООН и МАГАТЭ провести расследование. По мнению сенаторов, безответственный сговор может привести к катастрофе и эскалации конфликта.