ВСУ потеряли до 335 боевиков в зоне действий "Центра" за сутки
ВСУ потеряли до 335 боевиков в зоне действий "Центра" за сутки
Российские подразделения группировки "Центр", заняв более выгодные рубежи, уничтожили за сутки до 335 военнослужащих ВСУ, боевую бронированную машину, девять... РИА Новости, 24.02.2026
2026-02-24T12:07:00+03:00
