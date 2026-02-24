ВСУ потеряли до 335 боевиков в зоне действий "Центра" за сутки

МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Центр", заняв более выгодные рубежи, уничтожили за сутки до 335 военнослужащих ВСУ, боевую бронированную машину, девять автомобилей и реактивную систему залпового огня (РСЗО), сообщило во вторник Минобороны РФ.