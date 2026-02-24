Рейтинг@Mail.ru
Авиакомпанию "Сибирь" вновь оштрафовали за овербукинг - РИА Новости, 24.02.2026
06:03 24.02.2026
Авиакомпанию "Сибирь" вновь оштрафовали за овербукинг
Авиакомпанию "Сибирь" вновь оштрафовали за овербукинг
происшествия, новосибирск, обь, новосибирская область, s7 airlines, западно-сибирская транспортная прокуратура, толмачево (аэропорт)
Происшествия, Новосибирск, Обь, Новосибирская область, S7 Airlines, Западно-Сибирская транспортная прокуратура, Толмачево (аэропорт)
Самолет Airbus A320neo авиакомпании S7 Airlines в Международном аэропорту Новосибирска. Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 24 фев – РИА Новости. Мировой суд города Оби Новосибирской области оштрафовал на 45 тысяч рублей авиакомпанию "Сибирь" (бренд S7 Airlines) за повторный овербукинг – отказ в перевозке купившим билеты пассажирам, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.
Надзорное ведомство по обращениям граждан выявило нарушение прав пассажиров, следовавших в Челябинск, Читу и Новосибирск рейсами АО "Авиакомпания Сибирь".
"Установлено, что в июле и октябре прошлого года в международном аэропорту Новосибирск ("Толмачево") имени А.И. Покрышкина 12 пассажирам авиакомпании "Сибирь", планировавшим вылет в города Челябинск и Читу, отказано в реализации воздушной перевозки по причине превышения количества доступных мест на борту воздушного судна в связи с регистрацией на данные рейсы трансферных пассажиров иных стыковочных рейсов", - рассказали в прокуратуре.
Также прокуроры установили, что авиаперевозчик не предоставил соседние пассажирские места на борту самолета ребенку в возрасте до 12 лет и сопровождающему его пассажиру, следовавшим из Санкт-Петербурга в Новосибирск.
"По инициативе транспортного прокурора мировой судья судебного участка №2 судебного района города Оби Новосибирской области привлек авиакомпанию к административной ответственности, предусмотренной частью 2 статьи 14.4 КоАП РФ (оказание услуг с нарушением установленных законодательством РФ требований, совершенное повторно), с назначением наказания в виде штрафа в размере 45 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
