Умер американский актер Роберт Кэррадайн
Умер американский актер Роберт Кэррадайн - РИА Новости, 24.02.2026
Умер американский актер Роберт Кэррадайн
24.02.2026
Умер американский актер Роберт Кэррадайн
Deadline: в США актер Роберт Кэррадайн умер в возрасте 71 года
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Американский актер Роберт Кэррадайн, представитель актерской династии Кэррадайнов, покончил с собой в возрасте 71 года, сообщает издание Deadline со ссылкой на семью.
Как отмечает издание, причиной суицида стало биполярное расстройство, которым страдал актер.
"С глубокой скорбью мы должны сообщить, что наш любимый отец, дедушка, дядя и брат Роберт Кэррадайн ушел из жизни… Мы безутешны от потери… и хотим отметить мужественную борьбу Бобби с биполярным расстройством, которая длилась почти два десятилетия", - говорится в заявлении
родных.
Роберт Кэррадайн дебютировал в кинематографе в 1972 году, снявшись вместе со звездой вестернов Джоном Уэйном в фильме "Ковбои".
В дальнейшем Кэррадайн снялся в таких фильмах, как "Злые улицы" Мартина Скорсезе
и "Скачущие издалека" Уолтера Хилла. Наибольшую популярность ему принесла главная роль в школьной комедии "Месть ботаников".
Роберт Кэррадайн был младшим сыном актера Джона Кэррадайна и братом актеров Дэвида Кэррадайна и Кита Кэррадайна.
Старший брат Дэвид Кэррадайн, прославившийся исполнением роли Билла в фильме "Убить Билла" Квентина Тарантино
, умер в 2009 году.