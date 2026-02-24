Рейтинг@Mail.ru
Совфед призвал МАГАТЭ расследовать планы поставки Киеву ядерного оружия
11:38 24.02.2026 (обновлено: 11:57 24.02.2026)
Совфед призвал МАГАТЭ расследовать планы поставки Киеву ядерного оружия
© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. Архивное фото
МОСКВА, 24 фев – РИА Новости. В Совфеде призвали СБ ООН, МАГАТЭ и Конференцию по соблюдению Договора о нераспространении ядерного оружия провести расследование намерения властей Британии и Франции поставить на Украину ядерное оружие.
Британия и Франция считают, что Украину нужно снабдить атомной или хотя бы грязной бомбой, заявила ранее Служба внешней разведки РФ. По поступающей в СВР информации, Лондон и Париж готовятся вооружить Украину ядерным оружием.
"Предлагаем Совету Безопасности ООН, МАГАТЭ и Конференции по обзору Сторон Договора о нераспространении ядерного оружия провести предусмотренные их мандатами расследования", - говорится в обращении Совфеда, распространенном пресс-службой СФ.
Обращение сенаторов РФ направлено по дипломатическим каналам в парламенты Великобритании и Франции, Европарламент, а также в ООН, МАГАТЭ и в адрес Конференции по обзору Сторон Договора о нераспространении ядерного оружия, отмечается в релизе.
СВР: Париж не избежит последствий за планы передать Киеву ядерное оружие
