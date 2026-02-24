Рейтинг@Mail.ru
Астрономы назвали сроки возвращения пятен на видимую сторону Солнца
Наука
Наука
 
16:12 24.02.2026
Астрономы назвали сроки возвращения пятен на видимую сторону Солнца
Астрономы назвали сроки возвращения пятен на видимую сторону Солнца - РИА Новости, 24.02.2026
Астрономы назвали сроки возвращения пятен на видимую сторону Солнца
Самый глубокий за последние четыре года провал солнечной активности может вот-вот завершиться, на видимую сторону Солнца должна выйти группа пятен, ранее... РИА Новости, 24.02.2026
наука
земля
российская академия наук
солнце
вспышки на солнце
земля
2026
земля, российская академия наук, солнце, вспышки на солнце
Наука, Земля, Российская академия наук, Солнце, Вспышки на Солнце
Астрономы назвали сроки возвращения пятен на видимую сторону Солнца

МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Самый глубокий за последние четыре года провал солнечной активности может вот-вот завершиться, на видимую сторону Солнца должна выйти группа пятен, ранее поставившая рекорд века по количеству сильных вспышек, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
В воскресенье в лаборатории сообщили, что с видимой части поверхности Солнца исчезли все пятна. Такого затишья активности не было с 11 декабря 2021 года.
На Солнце пропали все пятна
Ученые сообщили о странном поведении Солнца
22 февраля, 11:16
22 февраля, 11:16
"На Солнце завершился третий подряд день без пятен, который, скорее всего, станет заключительным. Самый глубокий провал солнечной активности с 2021 года, судя по всему, будет завтра или послезавтра прерван самым радикальным образом — из-за восточного края Солнца к Земле возвращается группа пятен 4366, установившая в начале текущего месяца рекорд XXI века по числу сильных вспышек", - говорится в сообщении в Telegram-канале лаборатории.
В то же время, по словам учёных, в каком состоянии находится этот центр, абсолютно непонятно. В первых числах февраля в нём произошли шесть вспышек высшего уровня Х и около 70 сильных вспышек класса М. После этого область ушла на обратную сторону Солнца, где наблюдать её невозможно.
Значительные признаки разрушения, которые наблюдались в области 4366 в момент ухода, натолкнули астрономов на предположение, что за время перехода по обратной стороне звезды центр и вовсе исчезнет. Однако уже со вчерашнего вечера фиксируется быстрый рост фонового излучения, а признаки крупного центра активности видны на снимках Солнца.
"Вероятность второго столь же агрессивного всплеска активности, подобного наблюдавшемуся при первом прохождении группы 4366, считается в данный момент почти нулевой, хотя поживём — увидим. Но, как минимум, зима на Солнце, благодаря этому, сменится небольшой оттепелью", - добавили в лаборатории.
Возмущения магнитного поля Земли
Магнитные бури сегодня: причины, влияние на здоровье и технику
Вчера, 12:25
Вчера, 12:25
 
Наука Земля Российская академия наук Солнце Вспышки на Солнце
 
 
