Астрономы назвали сроки возвращения пятен на видимую сторону Солнца

МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Самый глубокий за последние четыре года провал солнечной активности может вот-вот завершиться, на видимую сторону Солнца должна выйти группа пятен, ранее поставившая рекорд века по количеству сильных вспышек, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

В воскресенье в лаборатории сообщили, что с видимой части поверхности Солнца исчезли все пятна. Такого затишья активности не было с 11 декабря 2021 года.

"На Солнце завершился третий подряд день без пятен, который, скорее всего, станет заключительным. Самый глубокий провал солнечной активности с 2021 года, судя по всему, будет завтра или послезавтра прерван самым радикальным образом — из-за восточного края Солнца к Земле возвращается группа пятен 4366, установившая в начале текущего месяца рекорд XXI века по числу сильных вспышек", - говорится в сообщении в Telegram-канале лаборатории.

В то же время, по словам учёных, в каком состоянии находится этот центр, абсолютно непонятно. В первых числах февраля в нём произошли шесть вспышек высшего уровня Х и около 70 сильных вспышек класса М. После этого область ушла на обратную сторону Солнца, где наблюдать её невозможно.

Значительные признаки разрушения, которые наблюдались в области 4366 в момент ухода, натолкнули астрономов на предположение, что за время перехода по обратной стороне звезды центр и вовсе исчезнет. Однако уже со вчерашнего вечера фиксируется быстрый рост фонового излучения, а признаки крупного центра активности видны на снимках Солнца.