Симоньян рассказала, кому продолжит вручать премию имени Кеосаяна - РИА Новости, 24.02.2026
21:41 24.02.2026
Симоньян рассказала, кому продолжит вручать премию имени Кеосаяна
Симоньян рассказала, кому продолжит вручать премию имени Кеосаяна
Симоньян рассказала, кому продолжит вручать премию имени Кеосаяна
Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян продолжит вручать премию имени своего мужа, режиссера Тиграна... РИА Новости, 24.02.2026
2026
1920
1920
true
Симоньян рассказала, кому продолжит вручать премию имени Кеосаяна

Симоньян будет вручать премию Кеосаяна за поступки, которыми он был бы восхищен

Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян
Главный редактор медиагруппы Россия сегодня и телеканала RT Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
© РИА Новости / RT
Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян. Архивное фото
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян продолжит вручать премию имени своего мужа, режиссера Тиграна Кеосаяна, обычным людям, чьи поступки могли бы его восхитить.
"Я буду продолжать давать премию имени Тиграна обычным людям, чьими поступками он был бы восхищен", - написала главный редактор в своем канале в Telegram в ответ на комментарий с предложением назвать премию "Имени Тиграна Кеосаяна и Маргариты Симоньян" и дать возможность всем поучаствовать финансово.
Она поблагодарила подписчика за добрые слова.
"Тигран оставил мне и детям приличное наследство. У меня не поднимется рука тратить свою долю на себя", - добавила Симоньян.
Премию имени Тиграна Кеосаяна Симоньян учредила после того, как узнала об истории воспитательниц из оренбургского Бугуруслана Лии Галеевой и Людмилы Платоновой, которые, рискуя жизнью, защитили детей от маньяка с ножом.
Размер премии составляет миллион рублей. Выбирает получателей премии лично Симоньян.
Награду получили уже четыре человека: дворник Хайрулло Ибадуллаев, который спас выпавшего из окна ребенка в Санкт-Петербурге, две воспитательницы из Бугуруслана, а также за героизм посмертно был награжден охранник из Анапы, который погиб во время нападения на колледж.
Общество
 
 
