Симоньян рассказала, кому продолжит вручать премию имени Кеосаяна

МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян продолжит вручать премию имени своего мужа, режиссера Тиграна Кеосаяна, обычным людям, чьи поступки могли бы его восхитить.

"Я буду продолжать давать премию имени Тиграна обычным людям, чьими поступками он был бы восхищен", - написала главный редактор в своем канале в Telegram в ответ на комментарий с предложением назвать премию "Имени Тиграна Кеосаяна Маргариты Симоньян " и дать возможность всем поучаствовать финансово.

Она поблагодарила подписчика за добрые слова.

"Тигран оставил мне и детям приличное наследство. У меня не поднимется рука тратить свою долю на себя", - добавила Симоньян.

Премию имени Тиграна Кеосаяна Симоньян учредила после того, как узнала об истории воспитательниц из оренбургского Бугуруслана Лии Галеевой и Людмилы Платоновой, которые, рискуя жизнью, защитили детей от маньяка с ножом.

Размер премии составляет миллион рублей. Выбирает получателей премии лично Симоньян.