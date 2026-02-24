Совфед предупредил о последствиях сговора Британии и Франции

МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Безответственный сговор руководителей Британии и Франции о поставке на Украину ядерного оружия в обход демократических институтов может привести к катастрофе, говорится в обращении Совфеда к парламентам этих стран.
"Безответственный сговор руководителей Великобритании и Франции, сговор в обход национальных демократических институтов и в нарушение установленных законодательством процедур может привести к катастрофическим последствиям", - говорится в документе, распространенном пресс-службой СФ.
Сенаторы РФ призывают членов палаты общин и палаты лордов Великобритании, а также депутатов Национального собрания и членов сената Франции незамедлительно инициировать соответствующие парламентские расследования и по их итогам информировать своих граждан и международное сообщество о всех обстоятельствах этого крайне опасного безрассудства, отмечается в обращении СФ.
Обращение сенаторов РФ направлено по дипломатическим каналам в парламенты Великобритании и Франции, Европарламент, а также в ООН, МАГАТЭ и в адрес Конференции по обзору Сторон Договора о нераспространении ядерного оружия, уточняется в релизе.