Совфед предупредил о последствиях сговора Британии и Франции - РИА Новости, 24.02.2026
11:54 24.02.2026 (обновлено: 12:22 24.02.2026)
Совфед предупредил о последствиях сговора Британии и Франции
2026-02-24T11:54:00+03:00
2026-02-24T12:22:00+03:00
Совфед предупредил о последствиях сговора Британии и Франции

СФ: сговор Британии и Франции о поставке ядерного оружия чреват катастрофой

МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Безответственный сговор руководителей Британии и Франции о поставке на Украину ядерного оружия в обход демократических институтов может привести к катастрофе, говорится в обращении Совфеда к парламентам этих стран.
Британия и Франция считают, что Украину нужно снабдить атомной или хотя бы грязной бомбой, заявила Служба внешней разведки РФ. По поступающей в СВР информации, Лондон и Париж готовятся вооружить Украину ядерным оружием.
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
Совфед призвал МАГАТЭ расследовать планы поставки Киеву ядерного оружия
Вчера, 11:38
"Безответственный сговор руководителей Великобритании и Франции, сговор в обход национальных демократических институтов и в нарушение установленных законодательством процедур может привести к катастрофическим последствиям", - говорится в документе, распространенном пресс-службой СФ.
Сенаторы РФ призывают членов палаты общин и палаты лордов Великобритании, а также депутатов Национального собрания и членов сената Франции незамедлительно инициировать соответствующие парламентские расследования и по их итогам информировать своих граждан и международное сообщество о всех обстоятельствах этого крайне опасного безрассудства, отмечается в обращении СФ.
Обращение сенаторов РФ направлено по дипломатическим каналам в парламенты Великобритании и Франции, Европарламент, а также в ООН, МАГАТЭ и в адрес Конференции по обзору Сторон Договора о нераспространении ядерного оружия, уточняется в релизе.
Здание Совета Федерации России - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
Обращение Совфеда: Россия расценит передачу ЯО Киеву как нападение
Вчера, 11:42
 
