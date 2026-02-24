https://ria.ru/20260224/sber-2076353096.html
"Сбер": государство и бизнес подходят к теме ИИ с разных сторон
"Сбер": государство и бизнес подходят к теме ИИ с разных сторон - РИА Новости, 24.02.2026
"Сбер": государство и бизнес подходят к теме ИИ с разных сторон
Государство и предприниматели подходят к теме искусственного интеллекта с разных сторон, сообщил в интервью Forbes первый заместитель председателя правления... РИА Новости, 24.02.2026
2026-02-24T11:27:00+03:00
2026-02-24T11:27:00+03:00
2026-02-24T11:27:00+03:00
экономика
сбер
сбербанк россии
forbes
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/19/1923409907_0:81:3456:2025_1920x0_80_0_0_827b192dc6674fd07c38807233371b6b.jpg
https://ria.ru/20260213/nabiullina-2074228406.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/19/1923409907_363:0:3094:2048_1920x0_80_0_0_f917192941e4f68610f21a4fc7bc2ff9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, сбер, сбербанк россии, forbes
Экономика, Сбер, Сбербанк России, Forbes
"Сбер": государство и бизнес подходят к теме ИИ с разных сторон
Ведяхин: государство и бизнес подходят к ИИ с различных сторон
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Государство и предприниматели подходят к теме искусственного интеллекта с разных сторон, сообщил в интервью Forbes первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.
Он отметил, что для бизнеса это возможность дополнительной прибыли в долгосрочной перспективе и развития новых продуктов.
"Государство для себя видит плюсы не только в росте эффективности бизнеса, но и по другим направлениям: в первую очередь это улучшение госуправления — автономизация (то есть с минимальным вовлечением чиновников) контрольно-надзорных функций, проактивное предоставление госуслуг и государственных сервисов по многим жизненным ситуациям. Особенно важная область — социальная сфера", – рассказал в интервью Ведяхин.
В качестве примера он привел развитие здравоохранения.
"У любого государства остро поднят вопрос дефицита качественных кадров, особенно за пределами крупных городов. Эту проблему решает ИИ, который усиливает врача на периферии, повышает эффективность лечения", – подчеркнул топ-менеджер.
Говоря о мерах поддержки от государства, первый зампред банка также подчеркнул, что в первую очередь речь должна идти о внедрении именно российского ИИ.
"Например, это может быть поддержка в части налогов. Можно делать ускоренную амортизацию на инструменты искусственного интеллекта, давать налоговые послабления, связанные с использованием искусственного интеллекта, либо предоставлять государственные субсидии при условии, что субсидируемый будет использовать российские решения ИИ", – сказал он.