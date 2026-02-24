https://ria.ru/20260224/rybaki-2076480078.html
В Ленинградской области рыбаков спасают со льда Финского залива
В Ленинградской области рыбаков спасают со льда Финского залива
Около 15 рыбаков спасают со льда Финского залива в Ленинградской области, сообщило региональное ГУМЧС РФ. РИА Новости, 24.02.2026
В Ленинградской области 15 рыбаков спасают со льда Финского залива