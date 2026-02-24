Рейтинг@Mail.ru
В Ленинградской области рыбаков спасают со льда Финского залива
18:01 24.02.2026
В Ленинградской области рыбаков спасают со льда Финского залива
В Ленинградской области рыбаков спасают со льда Финского залива - РИА Новости, 24.02.2026
В Ленинградской области рыбаков спасают со льда Финского залива
Около 15 рыбаков спасают со льда Финского залива в Ленинградской области, сообщило региональное ГУМЧС РФ.
происшествия
финский залив
ленинградская область
россия
финский залив
ленинградская область
россия
происшествия, финский залив, ленинградская область, россия
Происшествия, Финский залив, Ленинградская область, Россия
В Ленинградской области рыбаков спасают со льда Финского залива

В Ленинградской области 15 рыбаков спасают со льда Финского залива

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 фев - РИА Новости. Около 15 рыбаков спасают со льда Финского залива в Ленинградской области, сообщило региональное ГУМЧС РФ.
Инцидент произошел в акватории Финского залива в Кингисеппском районе Ленобласти.
"По системе 112 поступило сообщение о нахождении на льду до 15 человек, которые не могут самостоятельно добраться до берега. Информация уточняется", - говорится в сообщении.
Ситуация находится на контроле экстренных служб. Спасательная операция готовится к развертыванию, добавляет ведомство.
На юге Сахалина спасли группу рыбаков с оторвавшейся льдины
