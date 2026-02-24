Рейтинг@Mail.ru
В РПЛ раскрыли план действий в случае сильных снегопадов в дни матчей
Футбол
 
15:10 24.02.2026 (обновлено: 16:32 24.02.2026)
В РПЛ раскрыли план действий в случае сильных снегопадов в дни матчей
В РПЛ раскрыли план действий в случае сильных снегопадов в дни матчей - РИА Новости Спорт, 24.02.2026
В РПЛ раскрыли план действий в случае сильных снегопадов в дни матчей
Российская премьер-лига (РПЛ) готовится к возобновлению сезона в штатном режиме и следит за подготовкой стадионов, учитывая сложные погодные условия, сообщили... РИА Новости Спорт, 24.02.2026
футбол
российская премьер-лига (рпл)
российская премьер-лига (рпл)
Футбол, Российская премьер-лига (РПЛ)
В РПЛ раскрыли план действий в случае сильных снегопадов в дни матчей

РПЛ сообщила, что следит за подготовкой стадионов с учетом погодных условий

Флажок с символикой Российской премьер-лиги
Флажок с символикой Российской премьер-лиги
© РИА Новости / Александр Вильф
Флажок с символикой Российской премьер-лиги . Архивное фото
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Российская премьер-лига (РПЛ) готовится к возобновлению сезона в штатном режиме и следит за подготовкой стадионов, учитывая сложные погодные условия, сообщили журналистам в пресс-службе организации.
Матчи РПЛ возобновятся 27 февраля.
"РПЛ в штатном режиме готовится к возобновлению сезона и, разумеется, учитывает сложные погодные условия в ряде регионов. Но клубы знакомы с нашими климатическими особенностями и обладают нужными инфраструктурой и опытом", - говорится в заявлении организации.
"Все стадионы, принимающие матчи 19-го тура РПЛ, активно готовят поля и прилегающие территории для создания лучших из возможных условий для игроков и болельщиков. Проводится проверка состояния газонов, агротехнические службы прилагают максимальные усилия, чтобы качество и внешний вид газонов соответствовали уровню турнира и регламенту РПЛ. В случае резкого ухудшения погоды, подобного московскому снегопаду в конце недели, лига будет действовать в рамках нормативной базы. Согласно статье 6.2 регламента РПЛ, президент лиги может принимать решения по проведению матча при наличии особых обстоятельств. Лига следит за прогнозами синоптиков и отслеживает статус подготовки стадионов. Вместе с клубами приложим все усилия, чтобы возобновление чемпионата прошло гладко и по плану", - отметили в лиге.
ФутболРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)
 
