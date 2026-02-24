https://ria.ru/20260224/rossija-2076329704.html
Ставки по вкладам в России упали до минимума за два года
Ставки по вкладам в России упали до минимума за два года - РИА Новости, 24.02.2026
Ставки по вкладам в России упали до минимума за два года
Средние ставки по вкладам в России опустились до минимальных за два года значений, следует из индекса "Финуслуг". РИА Новости, 24.02.2026
2026-02-24T09:57:00+03:00
2026-02-24T09:57:00+03:00
2026-02-24T11:28:00+03:00
экономика
россия
эльвира набиуллина
центральный банк рф (цб рф)
ключевая ставка
россия
экономика, россия, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф), ключевая ставка
Экономика, Россия, Эльвира Набиуллина, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Ключевая ставка
Ставки по вкладам в России упали до минимума за два года
Средние ставки по вкладам в России опустились до минимальных за два года 14,2%