Рейтинг@Mail.ru
Ставки по вкладам в России упали до минимума за два года - РИА Новости, 24.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:57 24.02.2026 (обновлено: 11:28 24.02.2026)
https://ria.ru/20260224/rossija-2076329704.html
Ставки по вкладам в России упали до минимума за два года
Ставки по вкладам в России упали до минимума за два года - РИА Новости, 24.02.2026
Ставки по вкладам в России упали до минимума за два года
Средние ставки по вкладам в России опустились до минимальных за два года значений, следует из индекса "Финуслуг". РИА Новости, 24.02.2026
2026-02-24T09:57:00+03:00
2026-02-24T11:28:00+03:00
экономика
россия
эльвира набиуллина
центральный банк рф (цб рф)
ключевая ставка
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153283/92/1532839278_0:93:2000:1218_1920x0_80_0_0_bf49b471d4c6f14465df092b5ac90fab.jpg
https://ria.ru/20260222/vklad-2076032017.html
https://ria.ru/20260213/klyuchevaya_stavka-1962773695.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153283/92/1532839278_212:0:1959:1310_1920x0_80_0_0_23476b260b55003cb864ca641bf2a67a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф), ключевая ставка
Экономика, Россия, Эльвира Набиуллина, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Ключевая ставка
Ставки по вкладам в России упали до минимума за два года

Средние ставки по вкладам в России опустились до минимальных за два года 14,2%

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкНадпись "Вклады" в отделении банка
Надпись Вклады в отделении банка - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Надпись "Вклады" в отделении банка. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Средние ставки по вкладам в России опустились до минимальных за два года значений, следует из индекса "Финуслуг".
У 50 крупнейших банков доходность вложений на срок до трех месяцев в среднем составляет 14,2% — что стало самым низким показателем с декабря 2023 года.
Знак процента - РИА Новости, 1920, 22.02.2026
Эксперт сравнила выгоду банковского вклада и игры на бирже
22 февраля, 02:17
До минимума упали и ставки по вкладам на полгода — до 13,87%.
Средняя ставка на годовые вложения оказалась на уровне 12,75%. Последний раз такое значение было в феврале 2024 года.
В середине месяца Банк России снизил ключевую ставку с 16% годовых до 15,5. Как заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина, ЦБ сейчас более уверен в том, что сможет продолжить снижение процента.
Ключевая ставка Банка России 13 февраля 2026
Ключевая ставка ЦБ России: что это, зачем нужна и на что влияет
13 февраля, 13:48
 
ЭкономикаРоссияЭльвира НабиуллинаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Ключевая ставка
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала