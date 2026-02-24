ЕС призвал Украину ускорить ремонт нефтепровода "Дружба"

БРЮССЕЛЬ, 24 фев — РИА Новости. Евросоюз попросил Украину как можно быстрее восстановить работу нефтепровода "Дружба", заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
«
"Я хотела бы поблагодарить премьер-министра Хорватии Андрея Пленковича за усилия по обеспечению и увеличению поставок нефти в Венгрию, Словакию и Сербию через Адриатический трубопровод. В то же время мы просим ускорить ремонт трубопровода", — сказала она на пресс-конференции в Киеве.
Украинские энергетические игры погубят украинцев этой зимой
19 февраля, 08:00
Венгрия лишилась поставок 27 января вместе со Словакией. Власти последней в середине февраля объявили кризисную ситуацию. По данным портала Mandiner, киевский режим не возобновляет транспортировку, ссылаясь на повреждения объекта из-за "российских атак". Братислава, в свою очередь, в понедельник объявила о прекращении аварийных поставок электроэнергии на Украину.
Как отмечал глава МИД Венгрии Петер Сийярто, Киев перекрыл транзит по надуманным политическим причинам, поскольку технических оснований для этого нет.