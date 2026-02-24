Рейтинг@Mail.ru
Москва проанализирует сообщения о поставках Киеву ЯО, заявил Полянский
14:51 24.02.2026
Москва проанализирует сообщения о поставках Киеву ЯО, заявил Полянский
Москва проанализирует сообщения о поставках Киеву ЯО, заявил Полянский
Москва проанализирует сообщения о поставках Киеву ЯО, заявил Полянский
Россия внимательно относится к сообщениям о возможных планах Великобритании и Франция по передаче Украине ядерного или "грязного" оружия, проанализирует... РИА Новости, 24.02.2026
2026-02-24T14:51:00+03:00
2026-02-24T14:51:00+03:00
в мире
россия
украина
великобритания
дмитрий полянский
обсе
франция
россия
украина
великобритания
франция
Москва проанализирует сообщения о поставках Киеву ЯО, заявил Полянский

Полянский: Москва проанализирует сообщения о поставках Киеву ядерного оружия

Первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский на заседании Совбеза ООН
Первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский на заседании Совбеза ООН - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
© AP Photo / Yuki Iwamura
Первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский на заседании Совбеза ООН. Архивное фото
ВЕНА, 24 фев - РИА Новости. Россия внимательно относится к сообщениям о возможных планах Великобритании и Франция по передаче Украине ядерного или "грязного" оружия, проанализирует поступающую информацию и намерена поднимать этот вопрос на международных площадках, заявил постпред РФ при ОБСЕ, заявил постпред России при ОБСЕ Дмитрий Полянский.
"Мы внимательно относимся ко всем таким сообщениям. Дождёмся более подробной информации, проанализируем её, и, естественно, этот момент мы не будем скрывать, наоборот, будем выступать и ставить его на всех возможных площадках", - сказал дипломат, отвечая на соответствующий вопрос в ходе круглого стола в Хофбурге по теме "В поиске решения по урегулированию украинского кризиса: вызовы и возможности".
Ранее в Совете Федерации призвали Совет Безопасности ООН, МАГАТЭ и структуры, связанные с обзором выполнения Договора о нераспространении ядерного оружия, провести расследование возможных намерений Лондона и Парижа поставить Киеву ядерное оружие. По данным Службы внешней разведки России, западные страны рассматривают возможность снабжения Украины атомной или "грязной" бомбой. В Москве подчеркивают, что подобные шаги противоречили бы международным обязательствам в сфере нераспространения.
