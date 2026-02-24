Москва проанализирует сообщения о поставках Киеву ЯО, заявил Полянский

ВЕНА, 24 фев - РИА Новости. Россия внимательно относится к сообщениям о возможных планах Великобритании и Франция по передаче Украине ядерного или "грязного" оружия, проанализирует поступающую информацию и намерена поднимать этот вопрос на международных площадках, заявил постпред РФ при ОБСЕ, заявил постпред России при ОБСЕ Дмитрий Полянский.

"Мы внимательно относимся ко всем таким сообщениям. Дождёмся более подробной информации, проанализируем её, и, естественно, этот момент мы не будем скрывать, наоборот, будем выступать и ставить его на всех возможных площадках", - сказал дипломат, отвечая на соответствующий вопрос в ходе круглого стола в Хофбурге по теме "В поиске решения по урегулированию украинского кризиса: вызовы и возможности".