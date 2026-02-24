Рейтинг@Mail.ru
"Шабаш недопустим": Плющев прокомментировал отстранение пьяных судей ВХЛ
Хоккей
 
12:01 24.02.2026
"Шабаш недопустим": Плющев прокомментировал отстранение пьяных судей ВХЛ
"Шабаш недопустим": Плющев прокомментировал отстранение пьяных судей ВХЛ
Заслуженный тренер России, бывший главный арбитр Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Владимир Плющев заявил РИА Новости, что судей Всероссийской хоккейной лиги РИА Новости Спорт, 24.02.2026
"Шабаш недопустим": Плющев прокомментировал отстранение пьяных судей ВХЛ

© РИА Новости / Владимир Трефилов
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Владимир Плющев. Архивное фото
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Заслуженный тренер России, бывший главный арбитр Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Владимир Плющев заявил РИА Новости, что судей Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ) справедливо отстранили от работы, их поведение было недопустимым.
Ранее Федерация хоккея России (ФХР) бессрочно отстранила трех судей ВХЛ за аморальное поведение. После матча "Норильск" - "Омские крылья", состоявшегося 21 февраля, линейный арбитр матча Мирослав Скугарев снял видео из раздевалки, на котором он, а также судьи Ильнур Хажиев и Иван Шмаков находятся, предположительно, в состоянии алкогольного опьянения.
"Срок наказания определяет квалификационная комиссия: до конца сезона или пожизненно. Решение было принято правильно и справедливо. Пускай это не КХЛ, а гораздо ниже, но устраивать какой-то шабаш недопустимо", - сказал Плющев.
Хоккеисты сборной Словакии и Финляндии на Олимпиаде-2026 - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
Плющев оценил работу судей хоккейного турнира Олимпиады
ХоккейВладимир ПлющевФедерация хоккея России (ФХР)ВХЛКХЛ 2025-2026
 
