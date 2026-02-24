Рейтинг@Mail.ru
Петросян ответила на вопрос о своем участии в Гран-при России
Фигурное катание
Фигурное катание
 
03:52 24.02.2026
Петросян ответила на вопрос о своем участии в Гран-при России
Петросян ответила на вопрос о своем участии в Гран-при России
Российская фигуристка Аделия Петросян в разговоре с журналистами заявила, что не знает, выступит ли на Гран-при России, который пройдет в Челябинске с 6 по 9... РИА Новости Спорт, 24.02.2026
фигурное катание
зимние олимпийские игры 2026
аделия петросян
2026
зимние олимпийские игры 2026, аделия петросян
Фигурное катание, Зимние Олимпийские игры 2026, Аделия Петросян
Петросян ответила на вопрос о своем участии в Гран-при России

Фигуристка Петросян не знает, выступит ли на Гран-при России

МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Российская фигуристка Аделия Петросян в разговоре с журналистами заявила, что не знает, выступит ли на Гран-при России, который пройдет в Челябинске с 6 по 9 марта.
Петросян заняла шестое место на Олимпийских играх, которые проходили с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д'Ампеццо. Спортсменка в произвольном прокате недокрутила тулуп в четыре оборота - единственный прыжок ультра-си в ее программе - и упала при приземлении.
"Выступлю ли на Гран-при? Не знаю", - сказала Петросян.
Также фигуристка сообщила, что столкнулась с проблемами с багажом. В ночь на 24 февраля она вернулась в Россию. Ранее представитель аэропорта Внуково сообщил РИА Новости, что багаж Петросян потерялся по пути следования из Италии.
На Олимпийских играх выступали 13 россиян, единственную медаль команде принес ски-альпинист Никита Филиппов, занявший второе место. Игры-2026
Петросян потеряла свой багаж по прибытии в Россию
