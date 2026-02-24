Петросян ответила на вопрос о своем участии в Гран-при России

МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Российская фигуристка Аделия Петросян в разговоре с журналистами заявила, что не знает, выступит ли на Гран-при России, который пройдет в Челябинске с 6 по 9 марта.

Петросян заняла шестое место на Олимпийских играх, которые проходили с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д'Ампеццо. Спортсменка в произвольном прокате недокрутила тулуп в четыре оборота - единственный прыжок ультра-си в ее программе - и упала при приземлении.

« "Выступлю ли на Гран-при? Не знаю", - сказала Петросян.

Также фигуристка сообщила, что столкнулась с проблемами с багажом. В ночь на 24 февраля она вернулась в Россию. Ранее представитель аэропорта Внуково сообщил РИА Новости, что багаж Петросян потерялся по пути следования из Италии.