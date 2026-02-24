https://ria.ru/20260224/petrosyan-2076300871.html
Петросян ответила на вопрос о своем участии в Гран-при России
Петросян ответила на вопрос о своем участии в Гран-при России
Петросян ответила на вопрос о своем участии в Гран-при России
Российская фигуристка Аделия Петросян в разговоре с журналистами заявила, что не знает, выступит ли на Гран-при России, который пройдет в Челябинске с 6 по 9...
фигурное катание
зимние олимпийские игры 2026
аделия петросян
зимние олимпийские игры 2026, аделия петросян
Фигурное катание, Зимние Олимпийские игры 2026, Аделия Петросян
Петросян ответила на вопрос о своем участии в Гран-при России
Фигуристка Петросян не знает, выступит ли на Гран-при России
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Российская фигуристка Аделия Петросян в разговоре с журналистами заявила, что не знает, выступит ли на Гран-при России, который пройдет в Челябинске с 6 по 9 марта.
Петросян заняла шестое место на Олимпийских играх, которые проходили с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д'Ампеццо. Спортсменка в произвольном прокате недокрутила тулуп в четыре оборота - единственный прыжок ультра-си в ее программе - и упала при приземлении.
«
"Выступлю ли на Гран-при? Не знаю", - сказала Петросян.
Также фигуристка сообщила, что столкнулась с проблемами с багажом. В ночь на 24 февраля она вернулась в Россию. Ранее представитель аэропорта Внуково сообщил РИА Новости, что багаж Петросян потерялся по пути следования из Италии.
На Олимпийских играх выступали 13 россиян, единственную медаль команде принес ски-альпинист Никита Филиппов, занявший второе место. Игры-2026