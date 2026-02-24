Рейтинг@Mail.ru
Дворника, спасшего ребенка в Петербурге, наградили знаком отличия
19:19 24.02.2026
Дворника, спасшего ребенка в Петербурге, наградили знаком отличия
Дворника, спасшего ребенка в Петербурге, наградили знаком отличия
Дворника, который спас выпавшего из окна седьмого этажа ребенка в Петербурге, наградили знаком отличия "За доблесть в спасении", сообщает пресс-служба... РИА Новости, 24.02.2026
общество, санкт-петербург, выборгский район, оренбург, александр беглов
Общество, Санкт-Петербург, Выборгский район, Оренбург, Александр Беглов
Дворника, спасшего ребенка в Петербурге, наградили знаком отличия

Поймавшего мальчика под окном в Петербурге дворника наградили знаком отличия

Губернатор Санкт-Петерубрга Александр Беглов вручил Хайрулло Ибадуллаеву знак отличия "За доблесть в спасении" за мужество и самоотверженность, проявленные при спасении ребёнка
Губернатор Санкт-Петерубрга Александр Беглов вручил Хайрулло Ибадуллаеву знак отличия За доблесть в спасении за мужество и самоотверженность, проявленные при спасении ребёнка - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
© Фото : Администрация Санкт‑Петербурга
Губернатор Санкт-Петерубрга Александр Беглов вручил Хайрулло Ибадуллаеву знак отличия "За доблесть в спасении" за мужество и самоотверженность, проявленные при спасении ребёнка
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 фев - РИА Новости. Дворника, который спас выпавшего из окна седьмого этажа ребенка в Петербурге, наградили знаком отличия "За доблесть в спасении", сообщает пресс-служба правительства города.
«

"Губернатор (Петербурга - ред.) Александр Беглов сегодня в Смольном вручил специалисту ручного труда Хайрулло Ибадуллаеву знак отличия "За доблесть в спасении" за мужество и самоотверженность, проявленные при спасении ребёнка", - сообщает пресс-служба.

В воскресенье в экстренных службах Санкт-Петербурга РИА Новости сообщили, что шестилетний мальчик, за которым не усмотрела мать, выпал из окна квартиры на седьмом этаже, внизу его поймал дворник, смягчив удар от падения своим телом.
«
"Хотел бы поблагодарить вас за ваш поступок - он действительно мужской. Вы не думали о себе. Сами пострадали, но спасли жизнь ребёнку. Весь наш город говорит вам огромное спасибо. Такое добро не забывается никогда. Ваша семья может вами гордиться", - сказал Беглов.
В пресс-службе правительства отметили, что Хайрулло Ибадуллаев работает в клининговой компании. Он трудится в Петербурге с декабря 2025 года. Живёт в Выборгском районе. Ранее работал на уборке улиц Оренбурга. Он женат, но его супруга и четверо дочерей находятся на родине в Узбекистане.
«

"В ходе торжественной церемонии в Смольном Хайрулло Ибадуллаев также получил в подарок от губернатора памятные часы", - добавили в пресс-службе.

ОбществоСанкт-ПетербургВыборгский районОренбургАлександр Беглов
 
 
