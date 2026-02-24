Рейтинг@Mail.ru
12:15 24.02.2026
Появились подробности о состоянии мальчика, выпавшего из окна в Петербурге
Появились подробности о состоянии мальчика, выпавшего из окна в Петербурге
происшествия
санкт-петербург
узбекистан
тигран кеосаян
происшествия, санкт-петербург, узбекистан, тигран кеосаян
Происшествия, Санкт-Петербург, Узбекистан, Тигран Кеосаян
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 фев - РИА Новости. Шестилетний мальчик, выпавший с седьмого этажа в Петербурге, остается в стабильном состоянии в реанимации, сообщили РИА Новости в экстренных службах.
"Состояние ребенка стабильное, он находится в реанимации", - сказал собеседник агентства.
Жена спасшего ребенка в Петербурге дворника рассказала о мечтах мужа
23 февраля, 22:54
В воскресенье в экстренных службах Санкт-Петербурга РИА Новости сообщили, что шестилетний мальчик, за которым не усмотрела мать, выпал из окна квартиры на седьмом этаже, внизу его поймал дворник, смягчив удар от падения своим телом.
Дворник Хайрулло Ибадуллаев – отец четверых детей, семья живет в Узбекистане - получил премию имени Тиграна Кеосаяна, Telegram-канал "RT на русском" сообщил, что миллион рублей уже поступил на его счет.
Жена дворника, спасшего ребенка в Петербурге, рассказала об их семье
23 февраля, 21:49
 
ПроисшествияСанкт-ПетербургУзбекистанТигран Кеосаян
 
 
