https://ria.ru/20260224/peterburg-2076364827.html
Появились подробности о состоянии мальчика, выпавшего из окна в Петербурге
Появились подробности о состоянии мальчика, выпавшего из окна в Петербурге - РИА Новости, 24.02.2026
Появились подробности о состоянии мальчика, выпавшего из окна в Петербурге
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 фев - РИА Новости. Шестилетний мальчик, выпавший с седьмого этажа в Петербурге, остается в стабильном состоянии в реанимации, сообщили РИА... РИА Новости, 24.02.2026
2026-02-24T12:15:00+03:00
2026-02-24T12:15:00+03:00
2026-02-24T12:55:00+03:00
происшествия
санкт-петербург
узбекистан
тигран кеосаян
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/17/2076262587_0:448:592:781_1920x0_80_0_0_9fba212b897e9897b055f0c848f8625a.jpg
https://ria.ru/20260223/peterburg-2076279365.html
https://ria.ru/20260223/peterburg-2076274682.html
санкт-петербург
узбекистан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/17/2076262587_0:305:592:749_1920x0_80_0_0_2c6ded227e42bd25fab6dd8c3a9eb0e4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, санкт-петербург, узбекистан, тигран кеосаян
Происшествия, Санкт-Петербург, Узбекистан, Тигран Кеосаян
Появились подробности о состоянии мальчика, выпавшего из окна в Петербурге
Мальчик, которого поймал под окном дворник в Петербурге, остается в реанимации