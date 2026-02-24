В Петербурге возбудили дело после смертельного наезда "Камаза" на ребенка

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 фев - РИА Новости. Возбуждено уголовное дело по факту смертельного наезда пожарного "Камаза" на шестилетнего ребенка в Петербурге, сообщает пресс-служба ГУМВД по городу и Ленобласти.

"Полицией возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека) в отношении водителя, совершившего смертельный наезд на ребенка на тротуаре в Красногвардейском районе", - сообщает пресс-служба

Накануне вечером у дома №21 по проспекту Металлистов 38-летний водитель, управляя автомобилем спецтранспорта "АЛ-30" и прибыв на сообщение о пожаре, при движении по тротуару не учел видимость и, поворачивая направо, совершил наезд на ребёнка, который шел в сопровождении бабушки. "Шестилетний мальчик получил несовместимые с жизнью травмы и скончался в больнице", - уточняет пресс-служба.

В ГУМВД отметили, что водитель в 2025-2026 годах 12 раз привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.