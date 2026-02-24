Рейтинг@Mail.ru
Российские интересы в ходе СВО будут обеспечены, заявил Песков - РИА Новости, 24.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:48 24.02.2026 (обновлено: 16:13 24.02.2026)
https://ria.ru/20260224/peskov-2076373885.html
Российские интересы в ходе СВО будут обеспечены, заявил Песков
Российские интересы в ходе СВО будут обеспечены, заявил Песков - РИА Новости, 24.02.2026
Российские интересы в ходе СВО будут обеспечены, заявил Песков
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, говоря о ходе специальной военной операции, заявил, что российские цели будут достигнуты несмотря ни на что. РИА Новости, 24.02.2026
2026-02-24T12:48:00+03:00
2026-02-24T16:13:00+03:00
россия
дмитрий песков
специальная военная операция на украине
украина
киев
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
магатэ
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063265995_0:116:3012:1810_1920x0_80_0_0_4d067bd8d66fa621a8ba24e8399435c5.jpg
https://ria.ru/20260224/svo-2076254331.html
https://ria.ru/20250709/ukraina-2028100909.html
https://ria.ru/20260218/yadernoe-2074930031.html
россия
украина
киев
москва
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063265995_281:0:3012:2048_1920x0_80_0_0_bca52b3422058e275a487d60ef9854c6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, дмитрий песков, украина, киев, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), магатэ, оон, безопасность, москва, валентина матвиенко, кир стармер, совет федерации рф, франция
Россия, Дмитрий Песков, Специальная военная операция на Украине, Украина, Киев, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), МАГАТЭ, ООН, Безопасность, Москва, Валентина Матвиенко, Кир Стармер, Совет Федерации РФ, Франция
Российские интересы в ходе СВО будут обеспечены, заявил Песков

Песков: интересы России в ходе СВО будут обеспечены в любом случае

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, говоря о ходе специальной военной операции, заявил, что российские цели будут достигнуты несмотря ни на что.
"В любом случае интересы России будут обеспечены", — сказал он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
Годовщина СВО: с чего, с кого и когда конкретно все началось на самом деле
Вчера, 08:00
Представитель Кремля добавил, что Москва сохраняет готовность выполнить задачи политико-дипломатическими средствами, и работа в этом направлении продолжается.
Сейчас все зависит от действий киевского режима, подчеркнул Песков.
Ранее СВР сообщила о желании Британии и Франции поставить Украине ядерное оружие. По данным разведки, осознавая плачевность ситуации в зоне СВО, они планируют передать ей атомную или хотя бы "грязную" бомбу. Речь идет о скрытых отправках европейских комплектующих, оборудования и технологий.
Так как замыслы западных стран грубо нарушают международное право, они хотят преподнести все так, будто Киев разработал оружие сам. Но, по словам российской разведки, там зря надеются избежать ответственности, поскольку все тайное неизбежно станет явным.
Рафаэль Гросси - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
Украины бы не было, если бы у нее осталось ядерное оружие, заявил Гросси
9 июля 2025, 11:19
Совфед, в свою очередь, предупредил, что реализация планов Лондона и Парижа будет расцениваться как совместное нападение на Москву. Сенаторы призвали провести расследования на уровне парламентов стран, Совета Безопасности ООН, МАГАТЭ и Конференции по соблюдению ДНЯО. По их мнению, безответственный сговор властей двух стран в обход демократических институтов может спровоцировать катастрофу.
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что статус Украины не подлежит пересмотру: ядерного оружия там быть не должно. Она призвала парламенты Британии и Франции, а также международные институты, оценить действия премьера Кира Стармера и президента Эммануэля Макрона. По ее словам, законодателям и организациям стоит либо привлечь политиков к ответственности, либо разделить ее с ними.
Церемония приветствия многонационального батальона НАТО под руководством США в польском Ожише - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
"Четкий сигнал России". Ядерное оружие приближают к Украине
18 февраля, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияДмитрий ПесковУкраинаКиевСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)МАГАТЭООНБезопасностьМоскваВалентина МатвиенкоКир СтармерСовет Федерации РФФранция
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала