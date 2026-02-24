МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, говоря о ходе специальной военной операции, заявил, что российские цели будут достигнуты несмотря ни на что.
"В любом случае интересы России будут обеспечены", — сказал он.
Представитель Кремля добавил, что Москва сохраняет готовность выполнить задачи политико-дипломатическими средствами, и работа в этом направлении продолжается.
Сейчас все зависит от действий киевского режима, подчеркнул Песков.
Так как замыслы западных стран грубо нарушают международное право, они хотят преподнести все так, будто Киев разработал оружие сам. Но, по словам российской разведки, там зря надеются избежать ответственности, поскольку все тайное неизбежно станет явным.
Совфед, в свою очередь, предупредил, что реализация планов Лондона и Парижа будет расцениваться как совместное нападение на Москву. Сенаторы призвали провести расследования на уровне парламентов стран, Совета Безопасности ООН, МАГАТЭ и Конференции по соблюдению ДНЯО. По их мнению, безответственный сговор властей двух стран в обход демократических институтов может спровоцировать катастрофу.
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что статус Украины не подлежит пересмотру: ядерного оружия там быть не должно. Она призвала парламенты Британии и Франции, а также международные институты, оценить действия премьера Кира Стармера и президента Эммануэля Макрона. По ее словам, законодателям и организациям стоит либо привлечь политиков к ответственности, либо разделить ее с ними.
